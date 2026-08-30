Milei viajará a Chile este jueves para reunirse con José Antonio Kast: la agenda presidencial de la semana

Este jueves el presidente argentino se reunirá con el chileno

El presidente Javier Milei tendrá una semana con actividades en Argentina y Chile, que incluirá una reunión con su par chileno José Antonio Kast. El viaje a Santiago está previsto para este jueves 3 de septiembre, donde además participará de una nueva edición del Foro Madrid.

Antes de trasladarse a Chile, el mandatario cumplirá una serie de actividades oficiales en Buenos Aires. Este lunes inaugurará el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), mientras que el martes encabezará una nueva reunión de Gabinete.

Milei inaugurará el Congreso Americano de la FIA

La primera actividad de la semana será este lunes a las 11:30, cuando Milei inaugure el Congreso Americano de la FIA en la sede central del Automóvil Club Argentino (ACA), en Buenos Aires.

El encuentro representa un evento importante para el automovilismo regional y vuelve a realizarse en Argentina después de 15 años.

La actividad contará con la presencia de Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, además de representantes de 35 clubes de automovilismo de Sudamérica, el Caribe y Norteamérica.

Las jornadas se extenderán hasta el miércoles 2 de septiembre. Para la cena de gala está prevista también la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del canciller Pablo Quirno.

Reunión de Gabinete y cumbre liberal en Buenos Aires

El martes 1° de septiembre, Milei encabezará una nueva reunión de Gabinete a partir de las 10. Tres horas después tendrá lugar la habitual Mesa Política semanal.

Durante la tarde, el vocero presidencial Adrián Ravier ofrecerá una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. El miércoles, en tanto, Milei participará a las 18 del encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, organizado por el Archbridge

Institute, Libertad y Progreso y Reason.

La actividad se desarrollará en el Hotel Sheraton de Buenos Aires y reunirá a distintos referentes para debatir sobre política, economía y el avance de las ideas de la libertad en Argentina y el continente.

Milei viajará a Chile para reunirse con Kast

El jueves será el turno del viaje internacional. Milei partirá desde Argentina a las 7 rumbo a Santiago de Chile. A las 9:30 está previsto que participe del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso, en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

Luego, cerca del mediodía, el Presidente argentino mantendrá un encuentro bilateral con José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda.

La reunión entre ambos mandatarios será uno de los principales puntos de la agenda internacional de Milei durante la semana.

El Presidente viajará después a Misiones

La agenda presidencial continuará el viernes 4 de septiembre. A las 15:30, Milei viajará hacia Puerto Iguazú, Misiones, donde participará de la Convención Anual

del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

La actividad también contará con la presencia de funcionarios del Gobierno nacional.

Caputo y Quirno también tendrán una agenda internacional

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajará este lunes a Asheville, Carolina del Norte, para participar de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno recibirá este lunes a su par paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, para mantener una reunión bilateral en el Palacio San Martín.

El miércoles, mientras Caputo participará del encuentro “Vientos de Cambio”, Quirno viajará a Montevideo, Uruguay, para asistir a una reunión informal de cancilleres del Mercosur.

La agenda de ambos funcionarios finalizará el viernes con su participación en la Convención Anual del IAEF, donde Caputo y Quirno tendrán actividades durante la jornada.