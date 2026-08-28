El CoPER rechazó el proyecto por la creación de un Colegio de Counselors en Entre Ríos

El Colegio de Psicólogos de Entre Ríos rechazó el proyecto para crear un Colegio de Counselors en la provincia y expresó su preocupación por las funciones que la iniciativa pretende otorgar a quienes ejercen esa actividad. La entidad advirtió que algunas de las prácticas contempladas corresponden a incumbencias profesionales de la Psicología y consideró que su habilitación podría representar "un riesgo grave para la población".

Según las fuentes del sitio APFDigital, la iniciativa fue presentada en la Legislatura provincial por el diputado Lénico Aranda, de Juntos por Entre Ríos, y propone regular la actividad de los counselors. Según el texto legislativo, se trata de personas que desarrollan "un proceso mediante el cual, a través del diálogo y la interacción, ayude a las personas a resolver y gestionar problemas y tomar decisiones".

El proyecto establece además la creación de un Colegio de Counselors que tendría a su cargo "el control del ejercicio de la profesión" y el gobierno de la matrícula. La institución tendría inicialmente su sede central en Paraná, aunque el Consejo Directivo podría disponer posteriormente su funcionamiento en otra ciudad.

Psicólogos advierten por una superposición de incumbencias

Frente al avance de la iniciativa, el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (CoPER) difundió un comunicado en el que manifestó formalmente su rechazo. Uno de los principales cuestionamientos apunta a la formación exigida. "La formación en Counseling contemplada por el proyecto no constituye una carrera universitaria de grado, mientras pretende habilitar funciones para las cuales la Psicología exige título universitario de grado", señaló.

Según la entidad, entre las funciones previstas aparecen intervenciones ante situaciones de crisis, promoción del bienestar, orientación y prevención, evaluación y certificación, además de actuaciones en ámbitos educativos y judiciales. Para el CoPER, estas actividades presentan "una superposición con incumbencias profesionales propias de la Psicología".

"El ejercicio de funciones reservadas a la Psicología por personas no habilitadas constituye ejercicio ilegal que atenta contra la salud pública", sostuvo el Colegio. En ese sentido, recordó que las incumbencias están contempladas por la Ley Provincial Nº 5.336, la Ley Nacional Nº 23.277 y la Resolución Nº 1254/2018 del Ministerio de Educación.

El Colegio anticipó medidas institucionales y legales

El proyecto fue abordado el martes 25 de agosto en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Ante ese escenario, la entidad profesional anticipó que avanzará con distintas acciones para expresar su oposición a la eventual aprobación de la propuesta.

(LA NACIÓN)

"El Colegio adoptará las medidas gremiales, institucionales y legales necesarias para la defensa de las incumbencias profesionales", anticipó el CoPER. Entre ellas mencionó presentaciones ante la Legislatura provincial y las respectivas comisiones, además de acciones destinadas a "impedir la habilitación y regulación de prácticas que impliquen ejercicio ilegal".

Finalmente, el Colegio recomendó a la población que, ante la necesidad de atención o intervención psicológica, recurra a profesionales con título universitario habilitante y matrícula vigente. "La habilitación de intervenciones sobre la salud mental sin la formación de grado y los requisitos profesionales correspondientes representa un riesgo grave para la población, su salud y sus derechos", concluyó.