El STJ recibió a las nuevas autoridades de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial

Las nuevas autoridades de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos mantuvieron un encuentro con integrantes del Superior Tribunal de Justicia. Abordaron temas vinculados al funcionamiento del Poder Judicial.
Las nuevas autoridades de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (AMFJER) fueron recibidas este viernes por integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), en el marco de una reunión institucional realizada en el Salón de Acuerdos.
El encuentro fue encabezado por el presidente del STJER, Germán Carlomagno, junto a los vocales Daniel Carubia, Claudia Mizawak, Miguel Ángel Giorgio, Gisela Schumacher y Laura Mariana Soage.
La reunión tuvo como objetivo realizar la presentación formal de la renovada Comisión Directiva de AMFJER ante las autoridades del máximo tribunal provincial y generar un espacio de diálogo sobre diferentes aspectos relacionados con el funcionamiento del Poder Judicial entrerriano.
Diálogo sobre la función judicial
En representación de la Asociación de la Magistratura participaron su presidente, Rafael Martín Cotorruelo; la vicepresidenta, María Gabriela López Arango; el tesorero, Mariano Ludueño; la vocal N°4, Noelia Ballhorst, y el vocal N°6, Julio Pérez Ducasse.
Durante el encuentro, los representantes de ambas instituciones abordaron distintas cuestiones de interés para la magistratura y la función judicial de Entre Ríos.
Según se informó oficialmente, la reunión se desarrolló en un marco de intercambio institucional y estuvo orientada a sostener instancias de diálogo y trabajo conjunto entre el Superior Tribunal de Justicia y la asociación que representa a integrantes de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia.