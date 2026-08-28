Se cumple la segunda jornada del paro docente en Entre Ríos y habrá una marcha de antorchas

El paro docente en Entre Ríos cumple este viernes su segunda y última jornada, en el marco de la medida de fuerza de 48 horas impulsada por los gremios AGMER y AMET en reclamo de una recomposición salarial y la reapertura de la negociación paritaria. La protesta continuará por la tarde con una marcha de antorchas en Paraná.

La medida comenzó este jueves y tuvo evaluaciones diferentes respecto de su alcance. Mientras la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) estimó una adhesión del 75%, el Gobierno provincial informó un 80% de presentismo docente en las escuelas entrerrianas.

Desde el gremio anticiparon que esperaban mantener durante este viernes un nivel de adhesión similar al registrado en la primera jornada. Abel Antivero, secretario general de AGMER, había señalado a Elonce que el porcentaje alcanzado durante el jueves se encontraba dentro de las previsiones realizadas a partir de los relevamientos de las distintas seccionales.

AGMER estimó una adhesión del 75%

“El análisis es positivo porque tenemos el porcentaje de que hay un 75% de adhesión al paro, era lo esperado dentro de lo que íbamos viendo dentro de las seccionales, es decir, en cada departamento y también con la expectativa de que mañana más o menos manejemos el mismo porcentaje”, había afirmado Antivero durante la primera jornada.

El dirigente gremial vinculó el nivel de acatamiento con el reclamo salarial de los trabajadores de la educación. Según expresó, la situación económica constituye una de las principales preocupaciones que los representantes sindicales recogen durante sus recorridas por establecimientos educativos.

“Hay un acatamiento alto que expresa el enojo que existe en las escuelas, la desesperación en cuanto a lo salarial, eso sigue preocupando terriblemente, sobre todo situaciones que nos van llegando a nosotros que tocan el campo de la salud mental, lo cual son situaciones muy sensibles”, señaló.

El Gobierno informó un 80% de presentismo

Desde el Gobierno provincial, en tanto, difundieron cifras diferentes sobre la primera jornada del paro. El Consejo General de Educación (CGE) informó que durante el jueves se había registrado un 80% de presentismo docente en las escuelas de Entre Ríos.

Según explicó el organismo, el porcentaje surgió de un “monitoreo permanente desarrollado en los 17 departamentos de la provincia”. El Ejecutivo sostuvo que el dato reflejó una “amplia presencialidad en las aulas entrerrianas” y aseguró que permitió garantizar la continuidad pedagógica.

El CGE consideró además que “la gran mayoría de los docentes y equipos directivos optaron por sostener la actividad institucional en los establecimientos”. Asimismo, destacó el compromiso del personal que asistió a las escuelas durante la primera jornada de la medida de fuerza.

Reclamo por una recomposición salarial

El reclamo salarial constituye el eje central del paro de 48 horas. AGMER planteó la necesidad de que el Gobierno provincial presente “una recomposición salarial, una propuesta que responda, o que empiece a responder” a la situación planteada por los trabajadores.

La medida es llevada adelante por docentes nucleados en AGMER y AMET. Al convocar a la protesta, los gremios reclamaron una recomposición salarial y la convocatoria a paritarias para discutir los ingresos de los trabajadores de la educación.

Desde AGMER habían sostenido que el reclamo no se limita a la evolución de los salarios frente a la inflación, sino que también incluye la incorporación al básico de sumas actualmente no remunerativas. El sindicato vinculó este planteo con sus efectos sobre docentes jubilados, la obra social provincial y el sistema previsional.

Marcha de antorchas este viernes

La segunda jornada tendrá además una actividad de protesta en Paraná. AGMER convocó para este viernes a una marcha de antorchas, que comenzará con una concentración a las 17.30 en Plaza 1º de Mayo. Desde ese punto los manifestantes marcharán hasta Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno. Elonce.com