Paro docente en Entre Ríos: AGMER estimó una adhesión del 75% y reclamó una recomposición salarial

El paro docente en Entre Ríos alcanzó durante la primera jornada una adhesión estimada del 75%, según informó a Elonce Abel Antivero, secretario general de AGMER. La medida de fuerza se extendió por 48 horas y tuvo como principal eje el reclamo de una recomposición salarial para los trabajadores de la educación.

“El análisis es positivo porque tenemos el porcentaje de que hay un 75% de adhesión al paro, era lo esperado dentro de lo que íbamos viendo dentro de las seccionales, es decir, en cada departamento y también con la expectativa de que mañana más o menos manejemos el mismo porcentaje”, afirmó Antivero al evaluar el alcance de la protesta.

El dirigente gremial sostuvo que el nivel de adhesión reflejó el malestar existente entre los trabajadores. “Hay un acatamiento alto que expresa el enojo que existe en las escuelas, la desesperación en cuanto a lo salarial, eso sigue preocupando terriblemente, sobre todo situaciones que nos van llegando a nosotros que tocan el campo de la salud mental, lo cual son situaciones muy sensibles”, señaló.

El salario, principal preocupación entre los docentes

Antivero aseguró que la situación económica ocupó un lugar central en las conversaciones mantenidas durante las recorridas realizadas por establecimientos educativos de distintos departamentos de la provincia. Según expresó, las dificultades para afrontar los gastos mensuales se repitieron entre los trabajadores.

Foto: Elonce.

“Los ánimos son desesperantes, cada vez que nosotros hemos andado en escuelas en diferentes departamentos en los últimos días, y el tema principal en la sala de maestros, en la sala de profesores, es lo salarial”, manifestó.

En ese marco, agregó: “Siempre, nosotros cuando organizamos alguna reunión, que entramos a la escuela, preguntamos, a ver, que levante la mano quien llega a fin de mes, y por supuesto nadie la levanta, donde empiezan a expresar, empiezan a canalizar su enojo, y eso describe bastante el estado de situación de los trabajadores de la educación”.

Marcha de antorchas frente a Casa de Gobierno

La protesta contempló inicialmente 48 horas de paro y se desarrolló también en un contexto de reclamos del sector universitario. Como parte de las actividades previstas, el gremio anticipó una movilización para este viernes.

Antivero informó que realizarán “el viernes, a las 17.30, la concentración en Plaza 1º de Mayo, para marchar a Plaza Mansilla frente a la Casa de Gobierno, en el marco de una marcha de antorchas”.

En cuanto al planteo dirigido al Ejecutivo provincial, el representante gremial afirmó que la prioridad era “una recomposición salarial, una propuesta que responda, o que empiece a responder”. En ese sentido, sostuvo que el reclamo no se limitó a recuperar lo perdido frente a la inflación.