Choque entre dos autos en el acceso a Ubajay dejó a un joven lesionado

Un fuerte choque entre dos automóviles se registró este jueves por la tarde en el acceso a Ubajay, en el departamento Colón. El siniestro ocurrió en el cruce de la Ruta Provincial N.º 38 y la Colectora Este, donde por causas que son materia de investigación colisionaron dos vehículos.

De acuerdo con la información policial, en el accidente estuvieron involucrados un Renault 12, conducido por una mujer de 35 años, y un Renault 19, al mando de un joven de 26 años.

Un joven sufrió lesiones leves

Como consecuencia del impacto, ambos automóviles sufrieron importantes daños en sus partes delanteras.

Foto: Jefatura Departamental Colón

El conductor del Renault 19, de 26 años, fue asistido en el lugar y posteriormente sometido a una evaluación médica. Los profesionales determinaron que presentaba lesiones de carácter leve, por lo que no se registraron consecuencias de mayor gravedad.

Intervino personal policial

Tras el choque, efectivos de la Comisaría de Ubajay trabajaron en el lugar para organizar la circulación vehicular y llevar adelante las actuaciones

correspondientes.

Además, se realizaron las pericias de rigor para determinar la mecánica del accidente y establecer cuáles fueron las circunstancias que provocaron la colisión.