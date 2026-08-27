Liga Federal Formativa U17: Paracao será local y buscará avanzar a semifinales

REDACCIÓN ELONCE
La Liga Federal Formativa U17 tendrá a Paracao como anfitrión de la cuarta fase, con partidos ante El Ceibo, Alma Juniors y Temperley. Gabriel Guzmán y Diego Noé destacaron en Elonce el proceso de formación, los objetivos deportivos y el acompañamiento de las familias.
La Liga Federal Formativa U17 tendrá este fin de semana una instancia decisiva para Paracao, que será anfitrión de la cuarta fase de la competencia nacional y buscará dar otro paso hacia las semifinales. El conjunto auriazul recibirá en Paraná a El Ceibo de San Francisco, Alma Juniors de Esperanza y Temperley de Rosario.
Gabriel Guzmán, presidente de la subcomisión de básquet de Paracao, y Diego Noé, entrenador de la U17, dialogaron con Elonce sobre el presente del equipo, la preparación para el certamen y el proceso que llevó a una camada formada mayoritariamente desde las divisiones iniciales del club a competir en el plano nacional.
“Son chicos que en su mayoría vienen desde Escuelita juntos y han pasado por entrenadores que siguen en el club, que hoy son compañeros en la Primera en algunos casos. La verdad que es un proceso que está llegando a un momento muy lindo y nos pone muy contentos a todos que se puedan ver dentro de la casa esos frutos”, destacó Guzmán.
El objetivo de Paracao en la competencia
Noé sostuvo que el equipo llegó a esta instancia después de un intenso período de preparación. “Venimos laburando prácticamente todos los días con los chicos, sumado a que tienen otras actividades con distintas categorías superiores”, explicó el entrenador respecto de la exigencia que afronta el plantel.
El técnico no ocultó la ambición deportiva que existe dentro del grupo. “Nuestro objetivo a corto plazo ahora es meternos entre los cuatro primeros de Argentina en el Nacional”, afirmó. Además, recordó que el equipo ya había cumplido una de las metas planteadas durante la temporada: “Así como lo hicimos en el Provincial, nos planteamos ese objetivo, lo conseguimos y estamos con las mismas expectativas para este torneo”.
La cuarta fase será especialmente exigente porque la clasificación dependerá tanto de los resultados como del rendimiento acumulado durante el cuadrangular. Paracao intentará aprovechar la localía para continuar avanzando en una competencia que ya entró en sus instancias determinantes.
Temperley y una revancha esperada
Uno de los encuentros que concentra mayor expectativa será ante Temperley. El conjunto rosarino fue precisamente el único que logró derrotar a Paracao durante su recorrido por la competencia nacional y lo hizo por una diferencia de apenas cuatro puntos.
“Fue nuestro único traspié en el Nacional, Temperley. La verdad que nos planteó un partido distinto a lo que nos venían planteando y no pudimos llevarnos el partido. Nos quedó un gustito amargo”, recordó Noé.
Aquella caída dejó una cuenta pendiente que ahora podrá resolverse como local. “Estuvimos cerca, estuvimos ahí, así que queríamos revancha y Dios puso este cuadrangular, nos dio la revancha de enfrentar un gran equipo como es Temperley”, expresó el entrenador.
Una instancia sin rivales sencillos
El Ceibo de San Francisco también aparece como uno de los equipos a seguir. Noé señaló que la institución cordobesa viene desarrollando un importante trabajo en la disciplina y que el cuerpo técnico de Paracao analizó sus características antes del cuadrangular.
“El Ceibo es un club que viene trabajando muy bien en la parte de básquet hace mucho tiempo. Es un club que viene laburando lindo y con expectativas altas también, así que lo venimos scouteando, venimos viendo cómo juegan y son un gran equipo”, afirmó.
Sobre Alma Juniors, agregó: “Yo lo conozco de enfrentarlo, conozco a los profes, conozco a los chicos, así que también sé que es un buen equipo. En esta instancia ya no hay equipos que vos digas: ‘Voy a estar más tranquilo, puedo ir rotando los minutos’. Acá es todo por el todo”.
La apuesta por los jugadores de la cantera
Más allá de los resultados inmediatos, Guzmán puso el foco en el modelo deportivo que Paracao pretende consolidar. La intención de la institución es que la Primera División tenga progresivamente una mayor presencia de jugadores surgidos de sus propias categorías formativas.
“Tratamos, como decía Diego, por todos los medios posibles, en primer lugar, de tener lo menos de afuera que se pueda, tratando de ser competitivos también, porque si los resultados te castigan de una manera poco deportiva y poco competitiva, tampoco es bueno”, explicó.
En ese sentido, Paracao contaba reglamentariamente con la posibilidad de incorporar refuerzos para afrontar la Liga Federal Formativa U17. Sin embargo, la dirigencia y el cuerpo técnico resolvieron sostener al grupo que había realizado todo el proceso. “Teníamos la posibilidad, porque reglamentariamente se puede, de traer refuerzos para esta Liga Nacional U17 y después de unas reuniones que tuvimos internas decidimos no sumar a nadie y cuidar a los chicos”, sostuvo Guzmán.
“Tenemos personas que juegan al básquet”
La determinación estuvo relacionada con la intención de evitar que la búsqueda de resultados terminara desplazando a jóvenes que llevan años trabajando dentro de la institución. Para Guzmán, incorporar jugadores externos también podía provocar frustración entre quienes recorrieron todas las etapas formativas.
“Vos traés a alguien de afuera y le tenés que decir a alguien: ‘Mirá, correte por un ratito porque viene otra persona’. Y también puede causar frustración en el mismo que sigue el proceso”, explicó.
El dirigente sintetizó la filosofía institucional con una definición: “Yo siempre digo que nosotros no tenemos basquetbolistas, tenemos personas que juegan al básquet o personas que dirigen o personas que son dirigentes. Entonces, tratamos de priorizar siempre la faz humana, de congeniar y compaginar con la cuestión deportiva”.
Una Primera con mayoría de jugadores propios
La política formativa también tiene un objetivo concreto para los próximos años. Guzmán reveló que el club pretende conformar una Primera División sustentada casi exclusivamente en jugadores desarrollados en Paracao.
“Nosotros le prometimos, de alguna manera, o le blanqueamos la idea de que la Primera en 2027 tenía que tener un 90% de componentes de chicos del club”, indicó sobre una conversación que mantuvieron con una de las camadas juveniles.
El dirigente reconoció que existe un equilibrio delicado entre apostar por la cantera y mantener un equipo competitivo. En ese camino, señaló que las incorporaciones externas deben reducirse a aquellas posiciones que la institución no pueda cubrir con jugadores propios.
El impacto del campus de Walter Herrmann
Durante la entrevista también se repasó el reciente campus encabezado por Walter Herrmann, integrante de la Generación Dorada y exjugador de la NBA. La actividad tuvo cupos completos y reunió a jugadores, jugadoras y entrenadores en las instalaciones de Paracao.
“No hay más que palabras de agradecimiento para Walter, para su equipo de trabajo y no tenemos un solo comentario que no haya sido: ‘Gracias, fantástico, ¿cuándo vuelven?’. Ha sido un éxito total”, expresó Guzmán.
Noé también valoró la posibilidad de observar de cerca el trabajo del exbasquetbolista. “Para uno que vive el básquet, lo más enriquecedor de ver trabajar a los profes fue después compartir charlas con ellos, algunas anécdotas de cómo se relacionan en equipos profesionales, entre entrenadores y jugadores. Creo que en el vínculo de colegas eso es lo que más nos llevamos”, destacó.
Una experiencia que Paracao quiere repetir
Guzmán destacó especialmente la metodología utilizada por Herrmann durante el campus y la decisión de mantener el foco exclusivamente en el aprendizaje de los participantes, dejando las fotografías y otras actividades para después del entrenamiento.
“Muy ordenado, muy programado todo, muy esquemático. Insisto con esta palabra: muy profesional”, describió el dirigente sobre el funcionamiento de las jornadas.
La experiencia resultó tan positiva que Paracao ya proyecta convertir este tipo de encuentros en una actividad habitual. “Nosotros quisiéramos hacer un evento de estos todos los años. Ha sido tan positiva nuestra experiencia con Walter y su equipo de trabajo que, si podemos repetir y logramos convencerlo, nos gustaría instalarlo como un fin de semana”, adelantó.
El fixture y la importancia del descanso
Paracao comenzará su participación el sábado a las 17 ante El Ceibo de San Francisco. Posteriormente, desde las 19, se enfrentarán Temperley y Alma Juniors. El domingo, el conjunto paranaense volverá a jugar desde las 10 frente a Alma Juniors, mientras que al mediodía se medirán Temperley y El Ceibo.
La actividad se retomará por la tarde con Alma Juniors-El Ceibo y tendrá como cierre el esperado enfrentamiento entre Paracao y Temperley. El orden de los encuentros no fue casual: el cuerpo técnico estudió los tiempos de recuperación para administrar la elevada carga física de los juveniles.
“Fuimos viendo qué rivales conocíamos, qué rival queríamos ver, qué rival teníamos más scouteado, que habíamos visto más partidos, por estadísticas también y por números, teniendo en cuenta el tema de cuánto vamos a descansar”, explicó Noé.
Un grupo acompañado por las familias
El entrenador sostuvo que Temperley aparece, de acuerdo con las estadísticas previas, como uno de los adversarios más exigentes, aunque aclaró que la paridad obliga a no subestimar a ninguno de los participantes. “Acá todos los equipos están por mérito y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Trataremos de hacerlo lo mejor posible desde el inicio para llegar de la mejor manera al último juego y llegar con más descanso. Es lo que apuntamos”, manifestó.
Guzmán también destacó el acompañamiento de las familias durante todo el proceso de la categoría. “La verdad que es un equipo de trabajo fantástico el de la categoría completa. Padres, chicos, cuerpo técnico, están todos enfocados en esto, todos remando hacia el mismo lado”, valoró.