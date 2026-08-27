El Torneo Nacional de Sóftbol convocará a 370 chicos de distintas provincias en Paraná

El Torneo Nacional de Sóftbol "Lucho Centurión" volverá a reunir en Paraná a cientos de jóvenes deportistas de diferentes puntos del país. La competencia se desarrollará los días 4, 5 y 6 de septiembre en las instalaciones del Club Don Bosco y tendrá como protagonistas a las categorías formativas.

Alejandro Dechanzi, organizador del evento, explicó en diálogo con Elonce que esperan una importante convocatoria. "Van a venir equipos de distintas provincias de la Argentina: de Santa Fe, Misiones, Santiago del Estero y todos los equipos de Paraná", indicó. Además, estimó que participarán "alrededor de 370 chicos", sin contar profesores y familiares.

Las delegaciones llegarán desde ciudades como Santa Fe, Rosario y Crespo, además de representantes de Misiones y Santiago del Estero. Las categorías que competirán serán escuelita, preinfantil e infantil, por lo que el encuentro tendrá como eje el desarrollo de las divisiones menores del sóftbol.

Un torneo que homenajea a Lucho Centurión

Diego Alberto, profesor de la categoría infantil de Don Bosco, explicó que el certamen ocupa un lugar especial dentro del calendario del club. "Nos preparamos durante todo el año para este torneo, que es nuestro, el Lucho Centurión", destacó. También señaló que existe "ansiedad tanto de los chicos como nuestra para preparar este torneo y recibir a todos los equipos".

El Club Don Bosco prepara el 11º Torneo Nacional de Sóftbol "Lucho Centurión"

El nombre del encuentro constituye un reconocimiento a Lucho Centurión, histórico referente de la institución. "Es en homenaje a un jugador nuestro, de nuestra casa, un dirigente que nos dirigió casi a todos los que estamos acá cuando éramos chicos", recordó Alberto. Actualmente, Centurión continúa vinculado con la disciplina y se desempeña como tesorero de la Asociación Paranaense de Sóftbol (APS).

El entrenador también resaltó el compromiso de los jóvenes y sus familias. "Tenemos un grupo muy numeroso. Los últimos torneos hemos jugado con dos equipos y no faltan nunca los chicos ni a las prácticas ni a los torneos; los papás también acompañan mucho", sostuvo.

El semillero del sóftbol en Don Bosco

Las divisiones abarcan diferentes edades. En infantil participan varones de 12 y 13 años y mujeres de 13 y 14, mientras que la categoría preinfantil reúne a chicos desde los 8 hasta los 11 años y chicas de hasta 12.

Por su parte, la escuelita está integrada por niños de entre 5 y 7 años, quienes entrenan dos veces por semana. De esta manera, Don Bosco sostiene un trabajo de formación desde edades tempranas y busca acercar nuevos jugadores a una disciplina de fuerte tradición en Paraná.

Durante tres jornadas, el Torneo Nacional de Sóftbol "Lucho Centurión" combinará competencia, formación y encuentro entre familias. La presencia de unos 370 chicos provenientes de diferentes localidades y provincias convertirá al club paranaense en uno de los principales puntos de reunión del sóftbol formativo nacional.