Franco Colapinto, tras ser confirmado por Alpine: “Esto recién empieza”

Franco Colapinto continuará como piloto titular de Alpine durante la temporada 2027 de Fórmula 1 y, pocas horas después de la confirmación oficial, expresó su satisfacción por extender su vínculo con la escudería. El argentino seguirá compartiendo equipo con Pierre Gasly, por lo que la formación de pilotos se mantendrá sin cambios para el próximo campeonato.

Tras conocerse el anuncio, el piloto de 23 años recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje dirigido especialmente a quienes lo acompañaron desde sus primeros pasos. “Muy feliz de contarles que voy a seguir corriendo con Alpine en 2027. Gracias a todos los que bancan desde el primer día y a los que siempre están”, escribió.

En la misma publicación, Franco Colapinto resumió el momento con una frase que rápidamente tuvo repercusión entre sus seguidores: “Esto recién empieza. Todavía queda Argentina para rato. 2027, vamos con todo”. El mensaje estuvo acompañado por imágenes con la bandera argentina, su Alpine número 43 y una fotografía junto a Gasly.

El agradecimiento de Colapinto a Alpine

Posteriormente, Alpine difundió un video en el que el argentino amplió sus sensaciones tras la renovación. “No voy a ir a ningún lado. Voy a continuar con el equipo. Estoy muy feliz de ser parte de esta familia y de un equipo que me dio una oportunidad increíble”, sostuvo.

Colapinto también agradeció la confianza de Flavio Briatore y del personal que trabaja en la fábrica de Enstone. Además, destacó la evolución que mostró el monoplaza durante la actual temporada y señaló que espera seguir contribuyendo para que Alpine pueda avanzar en la clasificación.

“Estoy muy orgulloso de tener esta oportunidad de seguir demostrando lo que puedo hacer”, expresó. También dedicó parte de su mensaje al público argentino y a quienes lo acompañan en cada competencia: “Sigamos empujando y mejorando. Mucho más está por venir. Esto es solo el comienzo”.

“Nuestros objetivos son competir y ganar”

En el comunicado oficial de Alpine, Franco Colapinto profundizó sobre las metas que se plantea junto a la escudería. “Estoy muy contento de permanecer con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy establecido aquí”, manifestó, al tiempo que destacó los avances conseguidos durante 2026.

El piloto fue claro respecto del horizonte deportivo que pretende alcanzar con la estructura francesa. “Nuestros objetivos a largo plazo son claros: competir y ganar”, aseguró, y agradeció “al equipo, a Flavio y a Steve por la confianza” depositada en él para continuar como uno de sus representantes.

Alpine confirmó este jueves 27 de agosto que Colapinto y Gasly formarán nuevamente su dupla titular en 2027. El argentino acumula 19 puntos durante la actual temporada y logró puntuar en seis de las 12 carreras disputadas hasta el momento, con un sexto puesto en Montreal como su mejor resultado.