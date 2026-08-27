Los candidatos que aparecen en River ante una posible salida de Eduardo Coudet

La eliminación de River ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana dejó a Eduardo Coudet en una situación delicada. Tras la derrota en el Monumental, el entrenador se retiró sin brindar declaraciones y comenzaron a circular versiones sobre una posible renuncia.

El presente deportivo tampoco ayuda a sostener su continuidad. El Millonario atraviesa un segundo semestre para el olvido, en el que solamente consiguió una victoria, y la temprana despedida del certamen internacional profundizó el malestar de los hinchas.

Hasta el momento, Coudet no comunicó oficialmente su renuncia y la dirigencia tampoco anunció una decisión. Sin embargo, ya comenzaron a aparecer diferentes candidatos para asumir la conducción del plantel si se confirma la salida del actual técnico.

Hernán Crespo, el favorito de la dirigencia

Hernán Crespo sería el entrenador con mayor consideración entre los dirigentes de River. El exdelantero mantiene una fuerte identificación con la institución y su nombre fue evaluado en otras oportunidades para ocupar el cargo.

La principal dificultad está relacionada con su situación contractual, debido a que actualmente se encuentra dirigiendo al Atlas de México. De todos modos, existiría la posibilidad de negociar su desvinculación si recibe una propuesta concreta para regresar al club de Núñez.

Crespo cuenta con experiencia en el fútbol argentino y en el exterior. Además, su propuesta deportiva y su conocimiento de la identidad del Millonario son algunos de los aspectos que despiertan interés entre quienes deberán resolver el futuro del equipo.

Ramón Díaz, el candidato de los hinchas

Ramón Díaz es el nombre que reúne mayor consenso entre los simpatizantes de River. Su experiencia, su identificación con el club y sus antecedentes para conducir equipos en momentos complejos lo convirtieron rápidamente en uno de los entrenadores más pedidos.

El riojano expresó recientemente que estaría dispuesto a regresar si la institución requiere sus servicios. Sin embargo, su último ciclo no terminó en los mejores términos con la dirigencia encabezada por Rodolfo D’Onofrio, cuya conducción mantiene vínculos con la estructura actual.

Más allá de esas diferencias, el respaldo popular podría tener incidencia si finalmente se abre una búsqueda formal. Por el momento, no se informó que exista un contacto oficial entre Ramón Díaz y las autoridades del club.

Biscay, Aimar y Placente también aparecen en la lista

Matías Biscay es otra de las alternativas mencionadas. El histórico ayudante de Marcelo Gallardo conoce profundamente la institución, aunque todavía no inició su trayectoria como entrenador principal.

“Si Coudet se va, en River ya tienen un candidato. Es un hombre del club y lo quieren convencer; creen que es momento para que arranque su carrera en solitario”, afirmó el periodista Pipi Novello en Radio La Red. No obstante, Biscay aparece como una posibilidad y no como el principal favorito de la dirigencia.

Pablo Aimar y Diego Placente también son evaluados por su trabajo dentro de la estructura de la Selección Argentina. Aimar integra el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, mientras que Placente conduce los seleccionados juveniles. Ambos deberían afrontar su primera experiencia al frente de un plantel profesional.

Holan y Solari completan las alternativas

Ariel Holan se encuentra sin club y cuenta con un paso previo por el Millonario como ayudante de Matías Almeyda. Su propuesta ofensiva y la campaña realizada recientemente en Rosario Central serían valoradas, aunque su identificación con Independiente podría generar reparos.

Santiago Solari completa la nómina por su pasado en las divisiones inferiores de River y su experiencia internacional. Actualmente se desempeña como director deportivo del Real Madrid, por lo que una eventual salida de la institución española sería compleja.

La resolución dependerá inicialmente de la decisión que adopte Coudet y de la evaluación de la dirigencia. Si su ciclo termina, Crespo partiría como el candidato con mayor respaldo interno, mientras que Ramón Díaz sería la alternativa preferida por los hinchas.