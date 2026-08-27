River quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras una dramática tanda de penales

River quedó eliminado de la Copa Sudamericana al caer 8-7 por penales ante Independiente Santa Fe. Habían igualado 1-1 en el Monumental y una extensa definición de 22 remates terminó con el arquero colombiano convirtiendo el disparo decisivo.
River quedó eliminado de la Copa Sudamericana después de perder 8-7 en una maratónica definición por penales frente a Independiente Santa Fe, tras igualar 1-1 en el estadio Monumental. Sebastián Driussi abrió el marcador para el Millonario, pero Franco Fagúndez empató de penal y la clasificación terminó resolviéndose desde los doce pasos.
El equipo dirigido por Eduardo Coudet había llegado al encuentro en un momento complicado, con apenas una victoria en sus ocho compromisos anteriores y después de haber desperdiciado una ventaja de dos goles en el empate 2-2 frente a Vélez. La tensión quedó reflejada desde la previa, cuando el nombre del entrenador fue recibido con silbidos durante el anuncio de la formación.
River tomó la iniciativa durante el primer tiempo y generó las situaciones más claras, aunque no consiguió quebrar el cero. Driussi, quien regresó a la titularidad después de superar una lesión, tuvo dos oportunidades: primero remató por encima del travesaño y posteriormente sacó un disparo cruzado que pasó cerca del palo.
Driussi abrió el marcador en el Monumental
Thiago Almada también exigió al arquero colombiano mediante un tiro libre, mientras que Ángel Correa impactó un remate contra el exterior de la red y Marcos Acuña buscó el arco desde media distancia. Santa Fe apostó principalmente por un bloque defensivo y tuvo aproximaciones mediante Hugo Rodallega y Alexis Zapata.
La apertura del marcador finalmente llegó a los 51 minutos. Gonzalo Montiel avanzó por la derecha y envió la pelota hacia el segundo palo, donde Driussi apareció para empujarla al fondo de la red y establecer el 1-0 que, hasta ese momento, clasificaba a River.
Coudet posteriormente realizó modificaciones en busca de administrar la ventaja. Fausto Vera reemplazó a Tomás Galván y Rafael Santos Borré ingresó por Driussi. Más tarde entraron Facundo González por Montiel y Juan Cruz Meza por Tobías Andrada.
Una mano y el penal que cambió la serie
Sin embargo, Independiente Santa Fe adelantó sus líneas y encontró la igualdad a los 80 minutos. Después de un tiro de esquina, un remate dentro del área impactó en la mano de Lucas Martínez Quarta y el árbitro uruguayo Esteban Ostojich sancionó penal.
Franco Fagúndez se hizo cargo de la ejecución y remató fuerte y abajo. Santiago Beltrán alcanzó a tocar la pelota, pero no logró evitar el 1-1 que terminó llevando la definición a los penales.
Con la igualdad consumada y sin tiempo para volver a modificar el marcador, la clasificación quedó en manos de los ejecutantes y los arqueros. La definición se extendió hasta alcanzar los 22 remates y tuvo oportunidades desperdiciadas de ambos lados.
Una interminable definición desde los doce pasos
Thiago Almada, Ángel Correa, Nicolás Otamendi, Joaquín Freitas, Fausto Vera, Marcos Acuña y Juan Cruz Meza convirtieron sus respectivos penales para River. Rafael Santos Borré, en cambio, estrelló su remate contra el palo y Martínez Quarta envió el suyo por encima del travesaño.
Beltrán mantuvo con vida al Millonario durante buena parte de la serie. El arquero logró contener tres ejecuciones de Independiente Santa Fe, ante Olivera, Jhojan Torres y Angulo. Sin embargo, cuando llegó su turno de rematar, resbaló durante la ejecución y mandó la pelota por encima del arco.
La definición quedó entonces en los pies de Weimar Asprilla. El arquero colombiano, que también había intervenido durante la tanda, asumió la responsabilidad y convirtió el último penal para establecer el 8-7 definitivo y desatar el festejo de Independiente Santa Fe en el Monumental.
River profundizó su crisis y Boca quedó como único argentino
La derrota significó otro golpe para River en un semestre marcado por resultados adversos. El equipo de Coudet quedó afuera de la Copa Sudamericana después de una serie que tuvo bajo control durante parte del segundo tiempo, pero que se le escapó tras el penal que permitió la igualdad colombiana.
Independiente Santa Fe avanzó a los cuartos de final y tendrá como próximo adversario a Vasco da Gama, que había eliminado a Olimpia de Paraguay con un contundente resultado global de 4-1.
Con la eliminación del Millonario, Boca quedó como el único representante argentino en la Copa Sudamericana. El Xeneize deberá enfrentar a San Pablo en los cuartos de final mientras River intentará recuperarse de otro duro resultado en una temporada que profundizó los cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo.