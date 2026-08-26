Diputados aprobó la nueva Ley de Inocencia Fiscal: cuáles son los principales cambios

La nueva Ley de Inocencia Fiscal fue aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados y significó otra victoria legislativa para el Gobierno, luego de la sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.

El proyecto introdujo modificaciones a la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal y amplió el universo de contribuyentes habilitados para ingresar al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Con los cambios, todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en Argentina podrán optar por esta modalidad sin límites relacionados con sus ingresos o patrimonio.

Hasta ahora, el acceso estaba reservado a contribuyentes con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio que no superara los $10.000 millones. La modificación aprobada por Diputados eliminó ambos topes, por lo que el régimen podrá alcanzar a un número mayor de personas.

Hasta cuándo se podrá acceder a los beneficios

Otro de los puntos centrales de la iniciativa fue la extensión del período para acceder a los beneficios contemplados en el esquema. La fecha límite quedó establecida para el 31 de diciembre de 2027.

La reforma, sin embargo, mantuvo las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre aquellos contribuyentes considerados de mayor capacidad económica o que tengan una relevancia significativa desde el punto de vista de la recaudación.

En ese marco, el proyecto también redefinió el concepto de “discrepancia significativa”, utilizado como criterio para determinar cuándo ARCA puede impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las presentaciones correspondientes al Impuesto a las Ganancias.

Cuándo podrá ARCA revisar las declaraciones

De acuerdo con el texto aprobado, existirá una “discrepancia significativa” cuando una impugnación determine un incremento del impuesto o una reducción de los quebrantos que resulte igual o superior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

La medida busca establecer un parámetro concreto para determinar las situaciones en las cuales el organismo recaudador podrá avanzar con una revisión. De esta manera, la modificación incorpora un porcentaje específico como condición para habilitar el procedimiento.

A su vez, quienes decidan adherirse al régimen simplificado deberán efectuar sus operaciones a través del sistema financiero formal. Para ello tendrán que utilizar medios autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) o por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Reducción de multas para las PyMEs

Entre las últimas modificaciones incorporadas al dictamen apareció también un beneficio dirigido específicamente a las pequeñas y medianas empresas. Los legisladores acordaron una reducción del 25% en las multas por infracciones formales para las PyMEs.