Peluqueros solidarios hicieron cortes gratuitos y sorprendieron a familias en Plaza 1º de Mayo

REDACCIÓN ELONCE
Más de 12 peluqueros y barberos solidarios realizaron cortes, peinados y trenzas gratuitos en Plaza 1º de Mayo. La iniciativa acompañó la entrega de comida del Centro Comunitario Los Conejitos y convirtió la noche en un encuentro de solidaridad, registró Elonce.
Peluqueros solidarios hicieron cortes gratuitos en Plaza 1º de Mayo y sorprendieron a niños, jóvenes y adultos que se acercaron durante la noche para recibir una ración de comida. Más de 12 profesionales se sumaron a la iniciativa y ofrecieron cortes, peinados y trenzas sin costo, registró Elonce.
La actividad se desarrolló junto con la tarea solidaria del Centro Comunitario Los Conejitos, que distribuyó guiso de arroz con pollo y bebidas entre las personas presentes. De esta manera, a la asistencia alimentaria se agregó una propuesta vinculada al cuidado personal y destinada a generar un momento diferente para las familias.
María, integrante de Inmunizados Solidarios, explicó a Elonce que había sido convocada por el peluquero y barbero Maxi Prada para participar. “Acá hay muchos peluqueros, barberos, solidarios, con un corazón lleno de amor y venimos a brindar este servicio gratuito a la comunidad”, expresó.
Cortes y peinados gratuitos para grandes y chicos
La peluquera destacó la variedad de trabajos realizados durante la jornada, especialmente entre las niñas que eligieron distintos peinados. “Hay muchas princesas acá, se hicieron cortes modernos y trenzas”, contó mientras continuaban atendiendo a quienes esperaban su turno.
La actividad comenzó alrededor de las 20 y los profesionales tenían previsto continuar mientras pudieran responder a la demanda. María explicó que no era su primera experiencia en este tipo de acciones y que anteriormente había participado de iniciativas similares en eventos y diferentes barrios.
También contó que su vocación solidaria había influido en su decisión de capacitarse en el oficio. “No tengo peluquería propia, pero me recibí como peluquera justamente para poder prestar este servicio”, señaló. Además, relató que en otras oportunidades había concurrido a domicilios para atender a adultos mayores que no podían trasladarse.
Más de 12 peluqueros respondieron a la convocatoria
Nelson, integrante del Centro Comunitario Los Conejitos, explicó a Elonce que buscaron complementar la entrega de alimentos con una propuesta destinada a brindar otro tipo de acompañamiento a las personas que concurren al lugar.
“Uno aparte de la comida, quiere dar un poquito de mimo a los chicos de acá y a la gente que lo necesita. Más que nada es un mimo al alma, al corazón, cambiar de look, estar mejor presentados”, manifestó.
El referente destacó además la respuesta de los profesionales ante la convocatoria. “Se vinieron más de 12 peluqueros. Feliz por haber logrado esta movida”, sostuvo. Sobre la cena, detalló: “Hoy un guiso de arroz con pollo y gaseosa para compartir”.
La alegría por los nuevos looks
Entre quienes aprovecharon la propuesta estuvo Bianca, de siete años, quien eligió realizarse trenzas y manifestó su alegría por el resultado. Su hermana también esperaba recibir un peinado diferente, mientras alrededor continuaban los cortes para niños, adolescentes y adultos.
Valentino, de 13 años, llegó acompañado por un amigo y aprovechó la presencia de los peluqueros para renovar su corte. Consultado por Elonce sobre el resultado, respondió con entusiasmo: “Sí, me gusta”.
Otro joven también celebró su transformación después de llegar con el cabello considerablemente más largo. “La verdad, de 10 quedó. Contentísimo”, afirmó y agradeció a Luciano, el barbero encargado de realizarle el corte.
“Me gusta que ellos se vayan con una sonrisa”
Luciano contó que tenía 23 años y que llevaba aproximadamente una década dedicado al oficio. Según relató, había comenzado como barbero y peluquero alrededor de los 13 años y encontró en esa actividad una herramienta que tuvo un lugar importante en su vida.
Al explicar por qué decidió sumarse inmediatamente a la convocatoria solidaria, señaló: “Esto me llena y me gusta aportar”.
El joven resumió el objetivo de su participación con una frase: “A mí me gusta que ellos se vayan con una sonrisa y con su corte”. Así, entre tijeras, máquinas, trenzas y platos de comida caliente, la Plaza 1º de Mayo fue escenario de una noche en la que peluqueros, barberos y voluntarios pusieron sus conocimientos al servicio de quienes se acercaron.