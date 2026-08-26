El recuerdo de Rubén Rada en Paraná: su inolvidable paso por la Fiesta Nacional del Mate

La presentación de Rubén Rada en Paraná durante la Fiesta Nacional del Mate de 2011 forma parte de los recuerdos que dejó el reconocido músico uruguayo en Entre Ríos. Este miércoles 26 de agosto de 2026 se confirmó la muerte del cantante, compositor y percusionista a los 83 años, tras permanecer internado durante aproximadamente un mes por una neumonía y sus complicaciones.

La noticia fue comunicada por la familia del artista a través de sus redes sociales. Rada falleció a las 15:30 de este miércoles y sus seres queridos informaron que había atravesado durante el último mes un delicado cuadro de salud. La muerte provocó numerosas expresiones de pesar en Uruguay y Argentina, dos países profundamente ligados a su extensa trayectoria artística.

Foto: Eldópolis.

En ese contexto, el archivo permite volver a una de las visitas que realizó a la capital entrerriana. En febrero de 2011, Rada fue una de las grandes figuras convocadas para la XXII Fiesta Nacional del Mate y protagonizó la denominada “Noche del Mercosur”, que puso el broche final a aquella edición de la tradicional celebración paranaense.

Otro fragmento de la presentación de Rubén Rada. (Gentileza Líber Bournier)

Una noche de Rada en la Fiesta Nacional del Mate

Aquella edición se desarrolló durante cuatro jornadas, entre el 17 y el 20 de febrero, y reunió sobre el escenario a artistas de distintos géneros. La programación incluyó nombres de relevancia nacional y rioplatense, mientras que la última noche tuvo entre sus figuras principales a Pedro Aznar y Rubén Rada.

La presencia del músico uruguayo le otorgó un perfil especial al cierre de la fiesta. Con su particular combinación de candombe, rock, jazz y música popular, Rada llevó a Paraná parte de un repertorio y un estilo que lo habían convertido para entonces en una de las figuras fundamentales de la cultura rioplatense.

Foto: Eldópolis.

El registro audiovisual permitió conservar imágenes de aquella actuación y recuperar, 15 años después, uno de los encuentros del artista con el público entrerriano. Su paso por la Fiesta Nacional del Mate se sumó así a la extensa nómina de grandes músicos que actuaron a lo largo de la historia de la celebración.

Una trayectoria que unió las dos orillas

Omar Rubén Rada Silva había nacido el 16 de julio de 1943 en Montevideo y desarrolló una carrera artística que se extendió durante más de seis décadas. Fue cantante, compositor y percusionista, además de actor y conductor, y tuvo un papel central en la expansión del candombe y su encuentro con géneros como el rock y el jazz.

Precisamente 2011, el año de aquella recordada visita a Paraná, también fue especial para su carrera. La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación le otorgó el Premio a la Excelencia Musical del Grammy Latino como reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la música latinoamericana.

Postal de su presentación en Paraná allá por 2011. Foto: Captura de video.

Su muerte volvió a poner en primer plano una obra que trascendió las fronteras uruguayas y mantuvo una estrecha conexión con el público argentino. En Paraná, una parte de esa historia quedó registrada durante aquella Fiesta Nacional del Mate de 2011, cuando el “Negro” Rada llevó su música al escenario de una de las celebraciones más representativas de la ciudad.