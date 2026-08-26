Tini Stoessel rompió con su padre y descubrió quién controla las ganancias de su carrera

Tini Stoessel atraviesa un conflicto legal y financiero con su padre, Alejandro Stoessel, luego de finalizar la relación profesional que mantuvieron durante gran parte de los 15 años de carrera de la cantante.

La artista de 29 años decidió concluir hace tres meses el vínculo contractual con quien también se desempeñaba como su representante. A partir de esa determinación, solicitó una auditoría para conocer cómo habían sido administrados sus ingresos y derechos comerciales.

Según la información difundida sobre ese relevamiento, Alejandro Stoessel figuraría como único beneficiario de las ganancias generadas por distintas sociedades comerciales relacionadas con la actividad artística de su hija.

Qué reveló la auditoría solicitada por Tini Stoessel

El informe habría determinado que los derechos económicos vinculados con la carrera y la imagen de Tini Stoessel pertenecen a firmas en las que la cantante no aparece registrada como propietaria ni accionista.

Esta estructura dejaría el control de las cuentas y el cobro de dividendos en manos de Alejandro Stoessel, quien además mantiene una sociedad comercial con Aquiles Sojo, propietario de la productora Ake Music.

La auditoría también habría establecido que la cantante no tenía acceso a las cuentas bancarias de esas compañías. Tampoco contaría con contratos que garanticen su participación en las ganancias futuras o en los ingresos generados por sus próximos lanzamientos discográficos.

Los ingresos que habría recibido la cantante

De acuerdo con el reporte, Tini Stoessel facturaba ocasionalmente por la prestación de servicios artísticos siguiendo las indicaciones de su padre. Los montos percibidos durante 2025 habrían sido desproporcionados frente a los ingresos obtenidos por las empresas encargadas de celebrar los acuerdos.

La artista habría firmado diferentes documentos solicitados por las compañías debido a la confianza que mantenía con su padre. Sin embargo, la revisión estableció que no existe una cesión formal de sus derechos comerciales ni de imagen.

Esta situación abrió interrogantes sobre el manejo societario de los ingresos producidos durante su trayectoria. Los abogados de la cantante analizan la documentación para determinar si existieron irregularidades y cuáles son las medidas necesarias para recuperar el control de su patrimonio.

Las negociaciones entre Tini Stoessel y su padre

Los representantes legales de Tini Stoessel iniciaron negociaciones con Alejandro Stoessel para concretar la desvinculación profesional definitiva y regularizar la titularidad de los derechos y bienes generados por la actividad artística.

Por el momento, no trascendió que la cantante haya iniciado una demanda judicial contra su padre. El conflicto se encuentra en una etapa de conversaciones, mientras sus asesores continúan evaluando la estructura de las sociedades involucradas.

Pese a la disputa familiar y económica, Tini Stoessel mantiene sus compromisos profesionales. La artista continuará con la gira internacional FUTTTURA, que contempla presentaciones en México, Argentina, otros países de América Latina y Europa.