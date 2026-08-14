Casamiento de Tini Stoessel y De Paul: la exclusiva lista de famosos que podrían asistir

Quiénes son los famosos que asistirían a la boda.

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, previsto para el próximo 19 de diciembre, promete reunir a importantes figuras del espectáculo, la música y el fútbol. Tras conocerse la fecha de la boda, comenzaron a trascender algunos de los nombres que integrarían la exclusiva lista de invitados.

La ceremonia se realizaría en Dok Haras, un exclusivo establecimiento ubicado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la pareja se habría comprometido durante unas vacaciones en Marruecos hace aproximadamente un año y desde entonces comenzó a planificar la celebración.

Aunque todavía no se confirmó oficialmente la nómina completa, trascendieron nombres de reconocidas personalidades cercanas tanto a la cantante como al futbolista.

Cantantes y figuras del espectáculo

Tini lleva cerca de dos décadas vinculada al mundo artístico y durante su trayectoria construyó relaciones con numerosas figuras argentinas e internacionales.

Entre quienes podrían participar del casamiento aparecen María Becerra, Nicki Nicole, La Joaqui, Oriana Sabatini, Lele Pons, Stefi Roitman, Ricky Montaner, Lizardo Ponce y Alejandro Sanz.

Otro de los nombres mencionados es el de Susana Giménez, quien fue justamente una de las encargadas de revelar públicamente la fecha elegida para el casamiento.

La celebración contará además con familiares y amigos cercanos de ambos, quienes conformarán el círculo más íntimo de la boda.

Las figuras del fútbol que podrían estar presentes

Del lado de Rodrigo De Paul, la expectativa se concentra especialmente en sus compañeros y amigos vinculados con la Selección Argentina.

Entre los posibles invitados aparecen Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Paulo Dybala, Leandro Paredes, Sergio “Kun” Agüero y Nicolás Otamendi, además de otros integrantes del entorno de la Scaloneta.

También trascendió la posibilidad de que participen David Beckham y Victoria Beckham, debido al vínculo construido por De Paul durante su etapa en Inter Miami. Sin embargo, su presencia todavía no fue confirmada.

De concretarse buena parte de estas asistencias, el casamiento reunirá en un mismo lugar a algunas de las principales personalidades argentinas del deporte y el espectáculo.

Tini confirmó el compromiso con un romántico video

La noticia del casamiento tomó fuerza luego de que la propia cantante confirmara públicamente su compromiso con De Paul el pasado 11 de agosto.

Tini compartió un video en sus redes sociales en el que mostró parte de este nuevo capítulo de su relación y adelantó que enseñará el proceso hasta llegar al altar.

“Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida @rodridepaul”, escribió la artista en la publicación que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.