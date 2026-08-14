Netflix estrena la serie que recorre la vida de Moria Casán

Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretan a la diva en diferentes etapas. La ficción repasa su carrera, relaciones, conflictos y momentos emblemáticos.
La vida y la carrera de Moria Casán llegaron este viernes 14 de agosto a la plataforma de Netflix con el estreno de “Moria”, una serie biográfica de 8 capítulos que reconstruye distintas etapas de una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. La producción tiene una particularidad: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretan a la artista en diferentes momentos de su historia.
Creada y dirigida por Javier Van de Couter, la ficción propone un recorrido cronológico que comienza con el ingreso de Casán al mundo del espectáculo durante las décadas de 1970 y 1980 y avanza hacia su consolidación como vedette, actriz, conductora y figura televisiva.
La serie combina episodios inspirados en hechos públicos de la vida de Moria con recursos de ficción, escenas oníricas y una estética deliberadamente extravagante. La propia protagonista aparece como una presencia permanente que funciona como hilo conductor entre las diferentes etapas.
Tres actrices para interpretar a Moria Casán
Sofía Gala Castiglione, hija de Casán, fue elegida para encarnar la primera etapa de la artista. Su interpretación aborda desde los comienzos profesionales hasta su crecimiento dentro del teatro de revistas.
En esos capítulos aparecen también figuras fundamentales del espectáculo argentino de aquellos años, entre ellas Alberto Olmedo y Jorge Porcel. La trama reconstruye además la relación de Moria con Mario Castiglione y el nacimiento de Sofía Gala.
Posteriormente, Griselda Siciliani asume el personaje para representar los años de mayor popularidad y exposición mediática de la diva. Allí aparecen algunos de los hitos que marcaron su trayectoria durante las décadas siguientes.
Del éxito de “Brujas” a la televisión
La etapa interpretada por Siciliani incluye el éxito teatral de “Brujas”, uno de los espectáculos más recordados de la carrera de Casán, y diferentes momentos que quedaron instalados en la cultura popular argentina.
También se reconstruye su desembarco como jurado de Bailando por un sueño, espacio desde el cual protagonizó cruces y frases que rápidamente pasaron a formar parte de su personaje público.
La producción recupera expresiones emblemáticas como “Si querés llorar, llorá”, “Japaleta” y “¿Quiénes son?”, integrándolas a una puesta que mezcla recreación histórica y ficción.
Los momentos más difíciles de su vida
La serie no se concentra solamente en los éxitos profesionales. También aborda situaciones personales y judiciales que atravesaron la vida de la artista.
Entre ellas se encuentra su relación con Luis Vadalá y diferentes episodios conflictivos de su vida sentimental. La ficción también pone el foco sobre la compleja relación entre Moria y su hija.
Cecilia Roth es la encargada de interpretar la etapa más adulta de Casán. En esos capítulos adquiere especial protagonismo el episodio judicial que terminó con la detención de la artista en Paraguay.
La producción reconstruye el conflicto originado por la denuncia por el supuesto robo de unas joyas y las posteriores derivaciones judiciales que llevaron a la diva a permanecer detenida.
Un elenco con numerosas figuras
Además de las tres protagonistas, la serie cuenta con un amplio reparto encargado de interpretar tanto a personas reales como a personajes relacionados con las distintas etapas de la historia.
Entre los integrantes del elenco se encuentran Marco Antonio Caponi, Joaquín Ferreira, María Fernanda Callejón, Rafael Ferro, Gabo Correa, Eugenia Alonso, Olivia Nuss, Leticia Brédice, Micaela Riera, Luis Machín y Hernán Giménez, entre otros.
La ficción también recrea a figuras que compartieron escenarios y momentos profesionales con Casán. Sebastián Rosso interpreta a Alberto Olmedo, Hernán Giménez a Jorge Porcel y Micaela Riera se pone en la piel de Susana Giménez.
Una estética marcada por el universo de Moria
Van de Couter, quien anteriormente trabajó en producciones como Tesis sobre una domesticación y una serie dedicada a Cris Miró, eligió para “Moria” una puesta visual que busca reflejar el carácter extravagante y provocador asociado a la protagonista.
La música electrónica, el maquillaje, los escenarios cargados de elementos visuales y diferentes referencias a la cultura LGBT forman parte de la propuesta estética. La producción combina de esa manera hechos reconocibles de la trayectoria de Moria Casán con elementos de ficción y recursos cercanos al realismo mágico, alejándose de una reconstrucción estrictamente documental.
El resultado busca recorrer más de cuatro décadas de exposición pública de una artista que atravesó diferentes épocas del espectáculo argentino y construyó un personaje reconocible tanto dentro como fuera de los escenarios.
Con su estreno este 14 de agosto, “Moria” propone revisar esa trayectoria desde tres interpretaciones diferentes y a través de algunos de los momentos que marcaron la vida profesional y personal de la diva argentina.