Chaco: una testigo denunció que quisieron pagarle para defender a la joven que mató a su novio

La Justicia de Chaco investiga si una persona ofreció entre 500.000 y un millón de pesos a una testigo para que declarara a favor de Victoria Cantero, la joven de 25 años detenida por el homicidio de su novio, Julián Álvarez Guardia.

Según informó Infobae, la mujer se presentó ante la fiscal Ana González de Pacce y contó que recibió una llamada de una persona que le habría pedido afirmar que Cantero era víctima de violencia por parte de Álvarez Guardia.

La denunciante no aceptó la propuesta ni recibió dinero. Debido a la gravedad de su relato, la fiscal dispuso que su identidad quedara reservada mientras se desarrollan las medidas necesarias para comprobar lo ocurrido.

Buscan identificar desde dónde se realizó la llamada

El abogado querellante Pablo Vainello aseguró que la oferta existió y detalló que la comunicación provino de un número privado. Según su relato, quien llamó era una persona adulta con voz suave.

“Vos sos amiga de Victoria, tenés que declarar a favor. Te vamos a ofrecer una suma de dinero”, habría expresado la persona durante la conversación. Cuando la testigo preguntó quién hablaba, la llamada se interrumpió.

La Fiscalía solicitó información a las compañías telefónicas para identificar el número, conocer a su titular y determinar mediante el análisis de antenas desde qué lugar se realizó la comunicación.

Vainello aclaró que no sospecha de los abogados defensores de Cantero. El querellante consideró que, si el ofrecimiento se comprueba, podría haber surgido del entorno de la acusada sin conocimiento de sus representantes legales.

Victoria declaró que sufría de violencia de género.

La causa por el crimen en Chaco

Victoria Cantero permanece detenida en Chaco, acusada de matar a puñaladas a Julián Álvarez Guardia, de 29 años. La defensa sostiene que la joven habría sufrido situaciones de violencia dentro de la relación, un aspecto que forma parte de la investigación.

En ese contexto, el supuesto ofrecimiento habría tenido como objetivo incorporar un testimonio favorable a esa hipótesis. No obstante, hasta el momento se trata de una denuncia que deberá ser corroborada mediante pruebas telefónicas y otras medidas judiciales.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, Cantero también será examinada en el Instituto de Medicina Legal del Poder Judicial para evaluar su estado de salud.

La causa principal continuará mientras se desarrolla esta investigación paralela en Chaco. Los resultados de los informes solicitados a las empresas de telefonía serán fundamentales para determinar si existió el intento de soborno y quién estuvo detrás de la llamada.