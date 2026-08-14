Una camioneta que se habría quedado sin frenos, chocó contra un colectivo

Este jueves por la tarde se registró un siniestro vial entre una camioneta y un colectivo de larga distancia dejó como saldo dos mujeres hospitalizadas . El choque ocurrió alrededor de las 19 en la intersección del Acceso Carlos Fuertes y M. Alberdinos en Villaguay.

Según informó la Policía, por causas que se investigan colisionaron una camioneta Chevrolet S10, conducida por un hombre de 39 años, y un colectivo al mando de un chofer de 42 años.

La camioneta circulaba de sur a norte por el Acceso Carlos Fuertes y llevaba como acompañantes a dos mujeres de 42 y 19 años. En tanto, el colectivo realizaba una maniobra de giro por calle M. Alberdinos, en sentido oeste-este.

Investigan un posible desperfecto en los frenos

De acuerdo con lo manifestado por el conductor de la Chevrolet S10, la camioneta habría sufrido un desperfecto mecánico en el sistema de frenos, que no se habrían accionado al llegar a la esquina semaforizada.

No obstante, esa circunstancia quedó bajo investigación para determinar si efectivamente fue la causa que desencadenó el impacto.

Como consecuencia de la colisión, las dos acompañantes de la camioneta fueron trasladadas en ambulancia hasta el hospital local. Tras ser examinadas por el médico policial, se determinó que ambas habían sufrido lesiones de carácter leve.

Personal de Tránsito Municipal también intervino en el lugar y realizó controles de alcoholemia a los dos conductores. Ambos dieron resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.