La inflación de alimentos fue del 2%: los productos que subieron y los que bajaron de precio

La inflación de alimentos alcanzó el 2% en julio. El dato mensual se ubicó 0,1 puntos por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 2,1%, de acuerdo con lo que informó este jueves el INDEC.

El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica. Por eso, es uno de los rubros con mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.

Durante los primeros siete meses del año, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró un alza del 20,1%, lo que representó 0,8 puntos porcentuales por encima del nivel general de la inflación acumulada en ese período (19,3%).

De acuerdo con los datos del INDEC, en la comparación mensual, los diez productos que más subieron de precio fueron: zapallo anco, papa, cebolla, lechuga, banana, tomate, arvejas, yogur firme, queso sardo y polvo para flan.

Entre las regiones geográficas que releva el Indec, en julio los alimentos se incrementaron especialmente en el Gran Buenos Aires (2,4%). Por su parte, treparon un 1,9% en Cuyo; subieron un 1,8% en el Noroeste; avanzaron un 1,7% tanto en la zona Pampeana como en la Patagonia; y aumentaron un 1,5% en el Noreste.

El INDEC explicó que en todas las regiones, a excepción de Cuyo, el rubro Alimentos y Bebidas fue el de mayor incidencia en el aumento del nivel general de precios. Esa dinámica estuvo relacionada con las subas en verduras, lácteos, pan y cereales.

Los 10 alimentos que más subieron de precio en julio

En julio, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de junio son los siguientes:

Zapallo anco: 55,1%.

Papa: 20,8%.

Cebolla: 17,1%.

Lechuga: 10,9%.

Banana: 7,6%.

Tomate redondo: 7,3%.

Arvejas secas remojadas: 5,4%.

Yogur firme: 5,2%.

Queso sardo: 5,2%.

Polvo para flan: 4,6%.

Los alimentos que bajaron de precio en julio

En julio también hubo un grupo de alimentos que anotaron deflación en relación con junio. Fueron los siguientes:

Naranja: -7,7%.

Limón: -5,5%.

Agua sin gas: -4,4%.

Asado: -1,3%.

Café molido: -1,1%

Nalga: -0,8%.

Carne picada común: -0,7%.

Yerba mate: -0,6%.

Huevos: -0,6%.

Pollo entero: -0,3%.