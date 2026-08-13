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Policiales Operativo de búsqueda

Perros localizaron a un hombre que estuvo casi 24 horas perdido en una zona rural de Concordia

El hombre, de 34 años, había salido a cazar y no regresó al campamento donde trabajaba junto a sus compañeros. Tras un operativo policial, fue encontrado entre la maleza, mojado y aparentemente desorientado. Fue trasladado para una evaluación médica.

13 de Agosto de 2026
Canes localizaron a un hombre buscado en una zona rural.
Canes localizaron a un hombre buscado en una zona rural. Foto: (Diario Río Uruguay)

El hombre, de 34 años, había salido a cazar y no regresó al campamento donde trabajaba junto a sus compañeros. Tras un operativo policial, fue encontrado entre la maleza, mojado y aparentemente desorientado. Fue trasladado para una evaluación médica.

Canes localizaron a un hombre que era buscado en zona rural de Colonia Loma Negra, en el departamento de Concordia, luego de que permaneciera varias horas sin regresar al lugar donde trabajaba junto a sus compañeros. El hombre, de 34 años, fue hallado en principio en buen estado de salud.

 

Según informó la Policía, personal de la Comisaría Los Charrúas intervino a partir de un pedido de localización y paradero. El trabajador se encontraba realizando tareas en montes forestales y de extracción de madera cuando, durante el miércoles 12 de agosto, decidió salir a cazar después del mediodía.

 

Al advertir que no regresaba, sus compañeros comenzaron a buscarlo durante la noche, pero no lograron encontrarlo. La preocupación aumentó durante la mañana siguiente, cuando "los perros que lo habían acompañado regresaron solos", por lo que decidieron dar aviso a las autoridades.

 

(PER)
(PER)

 

 

Un rastrillaje con perros permitió encontrarlo

 

Tras la denuncia, la causa fue judicializada y los efectivos entrevistaron a las personas que se encontraban trabajando junto al hombre. Además, se dispuso la intervención de la Brigada de Abigeato y de la Sección Canes para reforzar el operativo de búsqueda en la extensa zona rural.

 

 

Los efectivos y los canes realizaron un rastrillaje por sectores de campo y monte hasta que finalmente lograron encontrar al hombre "entre la maleza". De acuerdo con la información policial, estaba mojado debido a las inclemencias del tiempo y "aparentemente perdido", aunque no presentaba a simple vista problemas de salud de gravedad.

 

Una vez localizado, el trabajador fue trasladado a Servicios Médicos para una evaluación y determinar su estado general. Tras el resultado positivo del operativo, las autoridades dejaron sin efecto el pedido de localización y paradero.

 

Temas:

Concordia paradero perros policía zona rural
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