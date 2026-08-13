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Policiales Siniestro vial frente a la Facultad de UADER

Accidente en Oro Verde: motociclista resultó herido tras chocar con un auto en Ruta 11

Un accidente de tránsito en Ruta 11 ocurrió esta tarde, entre una moto y un Ford Ka que circulaban hacia el sur en Oro Verde. El motociclista sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital San Martín.

13 de Agosto de 2026
Accidente en Ruta 11 dejó a un motociclista herido.
Accidente en Ruta 11 dejó a un motociclista herido. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Un accidente de tránsito en Ruta 11 ocurrió esta tarde, entre una moto y un Ford Ka que circulaban hacia el sur en Oro Verde. El motociclista sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital San Martín.

Un accidente de tránsito en Ruta 11 dejó a un motociclista herido este jueves por la tarde, frente a la Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER, en Oro Verde. El siniestro ocurrió alrededor de las 17:10 y fue protagonizado por una Zanella ZB y un Ford Ka.

 

Según la información policial, la motocicleta era conducida por un hombre domiciliado en Loma Hermosa, Colonia Ensayo, mientras que al volante del automóvil circulaba un joven de 18 años, con domicilio en barrio La Chacra de Paraná.

 

Ambos vehículos transitaban en el mismo sentido, hacia el sur. Por circunstancias que eran materia de investigación, se produjo la colisión cuando el Ford Ka habría intentado realizar un giro desde la colectora hacia la izquierda, en dirección al ingreso de la facultad.

 

Trasladaron al motociclista al hospital

 

Como consecuencia del impacto, el conductor de la Zanella manifestó dolencias en ambas piernas, el hombro izquierdo y otras zonas del cuerpo. Fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital San Martín de Paraná para recibir atención médica.

 

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Oro Verde y personal de Accidentología Vial de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

Temas:

accidente de tránsito ruta 11 Oro Verde
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