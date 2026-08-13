De meme viral a competencia cara a cara: qué son las batallas de “farmear aura” y convocan a una en Paraná

La nueva tendencia de las redes sociales salió de las pantallas y se transformó en campeonatos presenciales. Jóvenes se enfrentan con bailes, poses, gestos y movimientos para demostrar quién tiene más “aura”. El fenómeno se expande y organizan uno en Paraná.
Lo que comenzó como una expresión de las redes sociales se convirtió en una nueva forma de competencia entre jóvenes. Los duelos o batallas de “farmear aura” comenzaron a realizarse en plazas y espacios públicos de Brasil y ya existen registros de actividades similares en otros países.
La dinámica es tan sencilla como llamativa: dos o más participantes se enfrentan y deben demostrar, a través de bailes, poses, gestos, movimientos o cualquier acción que genere impacto, quién tiene mayor carisma, presencia o “aura”.
La tendencia ganó tal dimensión que en Brasil ya se organizaron campeonatos que convocaron a cientos de jóvenes y espectadores, mientras que los videos de las competencias acumularon millones de reproducciones en redes sociales.
¿Qué significa “farmear aura”?
Para entender el fenómeno hay que separar las dos palabras. “Farmear” proviene del lenguaje de los videojuegos. En títulos como Minecraft, World of Warcraft o Fortnite, los jugadores realizan determinadas acciones de manera repetitiva para conseguir recursos, experiencia, objetos o ventajas.
En las redes sociales, el concepto fue trasladado al comportamiento cotidiano. La “aura” pasó a utilizarse como una manera de describir el carisma, la presencia, la confianza o la capacidad de una persona para llamar la atención y generar admiración.
Así, “farmear aura” significa acumular o demostrar carisma.
El concepto fue explicado recientemente por Uvitinho, uno de los organizadores de los campeonatos en Brasil. Según explicó en Canal UOL, la expresión comenzó vinculada al lenguaje de los videojuegos y después pasó a utilizarse como una forma humorística de reconocer comportamientos considerados admirables.
¿Cómo son las batallas?
Las competencias no tienen relación con una pelea física. Los participantes ingresan a un espacio delimitado y realizan diferentes acciones para intentar imponerse sobre su rival. Pueden aparecer bailes, movimientos corporales, poses, gestos, actuaciones o improvisaciones.
El objetivo es provocar una reacción en el público o convencer a quienes funcionan como jurado.
En algunos eventos, la competencia adopta un formato de eliminación directa, con enfrentamientos individuales hasta llegar a una definición.
La Deutsche Welle describió los campeonatos realizados en Brasil como encuentros en los que niños, adolescentes y también adultos se enfrentan mediante danzas, movimientos y performances creativas. El ganador es quien logra conquistar al público o a los jurados.
En otras palabras, es una especie de mezcla entre batalla de freestyle, baile, actuación, meme y competencia de carisma.
Convocan a la primera “Batalla de Farmear Aura” en Paraná
La ciudad de Paraná será escenario de la primera “Batalla de Farmear Aura”, una propuesta que se realizará el sábado 15 de agosto de 2026, a las 16, en el Puente de los Suspiros. Según la convocatoria difundida por los organizadores, el encuentro invita al público a participar y compartir la actividad, que tendrá como punto de reunión este tradicional espacio de la capital entrerriana.
Brasil convirtió el meme en un campeonato
El fenómeno tomó especial fuerza en Brasil durante 2026. Uno de los eventos más destacados se realizó en Suzano, en el estado de São Paulo, donde más de 200 participantes se enfrentaron en el Parque Municipal Max Feffer.
Los videos de esa competencia superaron los 3 millones de visualizaciones en redes sociales.
El organizador Victor Gabriel Tourinho Camargo, conocido como Uvitinho, contó que durante julio realizó dos ediciones en Suzano que, en conjunto, reunieron a más de 500 personas entre participantes, niños, adolescentes y familiares.
La tendencia tampoco quedó limitada a una sola ciudad. Distintos encuentros comenzaron a aparecer en varias localidades brasileñas y las redes sociales transformaron cada batalla en contenido viral.
La Folha de S. Paulo señaló que las competencias realizadas en diferentes ciudades del país volvieron a poner el término “farmar aura” en el centro de las conversaciones digitales.
De las redes a las plazas
Una de las particularidades del fenómeno es justamente su recorrido. Primero apareció como una jerga de internet, principalmente utilizada por adolescentes y jóvenes. Después comenzaron a circular videos de personas “farmeando aura” en situaciones cotidianas.
Finalmente, la idea se trasladó al mundo físico. Las plazas, parques y espacios públicos se convirtieron en escenarios para estas competencias, donde quienes participan buscan demostrar frente a otras personas quién tiene mayor presencia.
La dinámica también generó una fuerte reacción en redes sociales. Mientras algunas personas celebran el humor y la creatividad, otras consideran que las performances son extrañas o incluso incómodas.
¿Qué tiene que ver el fenómeno con la cultura “sigma”?
La expresión también está relacionada con otra tendencia que se volvió extremadamente popular en TikTok: la denominada cultura “sigma”.
Los videos y ediciones de personajes, deportistas y figuras públicas considerados fuertes, seguros o con una personalidad dominante ayudaron a popularizar conceptos vinculados con la actitud, el respeto y la presencia.
Harukinho, otra de las personas vinculadas a la organización de estos campeonatos, explicó que la cultura de los “sigmas” tuvo un papel importante en la expansión del término.
Con el tiempo, sin embargo, “farmear aura” comenzó a utilizarse de una manera mucho más amplia y humorística, separándose parcialmente de su origen.
¿Por qué se volvió tan popular?
Una de las claves está en que la propuesta es extremadamente sencilla y fácil de convertir en contenido para redes.
No hace falta tener equipamiento especial, saber bailar profesionalmente ni pertenecer a una organización deportiva.
Alcanza con tener personalidad, creatividad y capacidad para generar una reacción en quienes observan. Además, cada duelo produce un contenido breve y visual que funciona especialmente bien en TikTok, Instagram Reels y otras plataformas de videos cortos.
La competencia también genera un componente de participación: quienes están alrededor no son simples espectadores, sino que pueden convertirse en jurado, decidir quién ganó o comentar cuál de los participantes tuvo más “aura”.