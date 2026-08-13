“Tuve un embarazo perfecto”: una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo

Una mujer de 62 años dio a luz a su primer hijo en el Hospital San Felipe de San Nicolás de los Arroyos y se convirtió en la madre de mayor edad de la que se tenga registro en Argentina. El embarazo fue posible mediante un tratamiento de fecundación in vitro y el nacimiento se produjo por cesárea.

El bebé, llamado David, nació durante la mañana del miércoles con un peso de 2,750 kilos. Después del parto fue trasladado al área de Neonatología para recibir los controles correspondientes, mientras su madre, Mabel, permaneció internada y se recuperaba de la intervención.

Aunque no existe una estadística oficial que determine cuál fue la mayor edad de una mujer al momento de dar a luz en el país, los antecedentes médicos y periodísticos conocidos no registran otro nacimiento protagonizado por una madre de 62 años o más.

“Fue un embarazo totalmente normal”

La obstetra Romina Ruffini, encargada del nacimiento, explicó al diario El Norte que la paciente atravesó la gestación sin complicaciones. “Fue un embarazo totalmente normal. Ella estaba siempre muy tranquila y se hacía todo lo solicitado en tiempo y forma”, señaló.

La profesional destacó la predisposición de la mujer de 62 años durante los controles y aseguró que el proceso se desarrolló con tranquilidad. “Tuvo un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”, expresó luego de la cesárea.

David nació en perfectas condiciones de salud.

Según contó la médica, no se presentaron situaciones que generaran incertidumbre a lo largo del seguimiento. La evolución favorable permitió programar el nacimiento y completar el procedimiento sin los inconvenientes que pueden asociarse con un embarazo a una edad avanzada.

La emoción de Mabel después del nacimiento

Tras convertirse en madre, Mabel confirmó que tanto ella como su hijo estaban en buenas condiciones. “Nació hoy mi hijo David, pesó 2 kilos 750. Estoy perfecta. Todavía no lo tengo conmigo porque se fue un ratito a Neo, pero es precioso, nació sano y bien”, relató al mismo medio.

La madre explicó que había realizado el tratamiento de fecundación in vitro con un especialista de Rosario. “Tengo 62 años, es mi primer hijo. Fue un embarazo perfecto, nació por cesárea y es precioso”, manifestó desde el hospital.

Durante las primeras horas posteriores al parto todavía no había podido permanecer junto al bebé debido a los controles neonatales. No obstante, aseguró que esperaba tenerlo con ella más tarde, una vez finalizadas las observaciones médicas.