Alerta sísmica en celulares: qué función activar para recibir una advertencia

La alerta sísmica disponible en los celulares puede otorgar segundos valiosos para buscar resguardo ante un terremoto. Los equipos Android incorporan un sistema de detección desarrollado por Google, mientras que los iPhone ofrecen avisos de emergencia cuya disponibilidad depende del país y de las autoridades locales.

Estas herramientas utilizan diferentes mecanismos para enviar las advertencias. En Android, los acelerómetros de numerosos teléfonos pueden detectar vibraciones compatibles con el inicio de un sismo. Esa información es procesada por los servidores de Google para estimar el lugar y la magnitud del movimiento.

Si el sistema confirma el evento, envía una notificación a los dispositivos ubicados en las zonas potencialmente afectadas. La advertencia puede llegar antes de que se perciban las ondas más destructivas, aunque el margen disponible varía según la distancia respecto del epicentro.

Cómo activar la alerta sísmica en Android

Para comprobar si la alerta sísmica está habilitada, el usuario debe ingresar a “Ajustes” o “Configuración” y seleccionar “Seguridad y emergencia”. Dentro de ese apartado deberá buscar la opción “Alertas de sismos” y verificar que el interruptor permanezca activado.

La ubicación del menú puede variar según la marca y el modelo. En algunos teléfonos, la herramienta aparece dentro de “Ubicación”, “Servicios de localización” o “Seguridad personal”. También se puede escribir “sismos” en el buscador de la configuración para localizarla más rápidamente.

El funcionamiento requiere que los servicios de ubicación estén activos y que el dispositivo tenga conexión a internet mediante datos móviles o wifi. Esas condiciones permiten determinar si el usuario se encuentra dentro del área que podría resultar alcanzada.

Si la opción no aparece, se recomienda actualizar el sistema operativo y los Servicios de Google Play. También es importante considerar que el sistema no está disponible en todos los países y que las advertencias pueden no emitirse ante movimientos leves o fallas en la conectividad.

Cómo configurar los avisos de emergencia en iPhone

En los iPhone con iOS 26.2 o una versión posterior, el usuario debe ingresar a “Configuración”, seleccionar “Notificaciones” y desplazarse hasta la parte inferior. Allí podrá encontrar el apartado “Alertas de seguridad mejoradas”, siempre que la función esté disponible en su país.

Apple indica que estos avisos pueden proporcionar información complementaria frente a sismos, inundaciones y otras emergencias. Si el apartado no aparece, significa que la función específica todavía no fue habilitada para esa región o no está disponible en la versión instalada.

Los iPhone también pueden recibir alertas gubernamentales emitidas por los organismos oficiales de cada país. En general, estas notificaciones están activadas de manera predeterminada, emiten un sonido especial y, en determinadas regiones, no pueden deshabilitarse.

La aplicación Clima ofrece además advertencias por tormentas, inundaciones, huracanes y otros fenómenos meteorológicos. Para habilitarlas hay que abrir la aplicación, ingresar al menú, seleccionar “Notificaciones” y activar “Clima extremo”. Esta opción no reemplaza la alerta sísmica, pero suma información útil ante otras emergencias.

Qué hacer después de recibir una advertencia

La activación de los avisos debe complementarse con medidas preventivas. Se recomienda identificar previamente las zonas seguras de la vivienda, mantener libres las vías de evacuación y asegurar a las paredes los muebles altos o pesados.

También es conveniente conocer dónde se encuentran las llaves de paso del gas, el agua y la electricidad. Durante un sismo, se deben seguir las indicaciones de los organismos oficiales y evitar utilizar ascensores o desplazarse de manera apresurada.

Ningún sistema puede anticipar todos los terremotos ni garantizar que la notificación llegue con suficiente tiempo. Sin embargo, mantener configurada la alerta sísmica puede mejorar la capacidad de respuesta y facilitar la adopción de medidas de resguardo durante los primeros segundos.