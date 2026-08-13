Marcelo Gallardo podría volver a dirigir: una selección sudamericana lo tiene como candidato

La selección de Ecuador inició la búsqueda de un nuevo entrenador después de la salida de Sebastián Beccacece y Marcelo Gallardo aparece entre los principales candidatos. La dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya habría establecido un primer contacto con el técnico argentino.

El acercamiento habría sido encabezado por Francisco Egas, presidente de la federación. Sin embargo, el proceso todavía se encuentra en una etapa inicial y no se habrían discutido condiciones deportivas, duración del vínculo ni aspectos económicos.

La disponibilidad del entrenador favorece su candidatura. Gallardo se encuentra libre desde que terminó su segundo ciclo en River a comienzos de 2026, una condición que coincide con la intención de la dirigencia ecuatoriana de no interrumpir otro proyecto en marcha.

Gallardo ya había estado en el radar de Ecuador

El interés de la federación por Marcelo Gallardo no es nuevo. Su nombre ya había sido considerado antes de la contratación de Beccacece, aunque en aquella oportunidad el técnico rechazó la posibilidad por motivos personales y profesionales.

Después de abandonar River, el “Muñeco” participó como comentarista televisivo durante el Mundial 2026 y no confirmó cuál será el próximo paso de su carrera. Recientemente fue consultado sobre una posible salida al exterior, pero respondió de manera breve y evitó entregar mayores precisiones.

La selección de Ecuador inició la búsqueda de un nuevo entrenador después de la salida de Sebastián Beccacece.

La Federación Ecuatoriana pretende designar al nuevo cuerpo técnico antes de las próximas fechas FIFA. Ecuador volverá a competir durante septiembre y octubre, con Corea del Sur y Japón como posibles adversarios en partidos amistosos.

Luis Zubeldía también aparece como candidato

Aunque Marcelo Gallardo integra la lista de alternativas, Luis Zubeldía también ganó terreno durante las últimas horas. El actual entrenador de Fluminense conoce el fútbol ecuatoriano por su paso por Liga de Quito, donde conquistó la Copa Sudamericana y la LigaPro en 2023.

El principal obstáculo es su contrato vigente con el club brasileño hasta diciembre de 2026. La federación debería pagar alrededor de 600.000 dólares para concretar su salida, además de acordar un salario estimado entre 2,6 y 3 millones de dólares anuales.

La nómina también incluye a Walid Regragui, Roberto Martínez, Robert Moreno, Thomas Christiansen, Ramón Díaz y Guillermo Almada. La dirigencia busca resolver la elección rápidamente para comenzar el nuevo proceso rumbo a las Eliminatorias del Mundial 2030.