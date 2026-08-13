El INDEC dará a conocer este jueves la inflación de julio, un dato que permitirá determinar si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) logra mantenerse debajo del 2% mensual o vuelve a superar esa barrera. Las principales estimaciones del mercado se ubican entre 1,9% y 2,2%.

El organismo oficial difundirá el informe a las 16. La atención estará puesta no solamente en el índice general, sino también en la evolución de Alimentos y bebidas no alcohólicas y de la inflación núcleo, dos componentes considerados relevantes para evaluar la dinámica de los precios.

El antecedente inmediato es el 1,9% registrado en junio, cuando la inflación perforó el 2% mensual por primera vez en diez meses. Durante el primer semestre de 2026, los precios acumularon un incremento de 16,8%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,5%.

Qué espera el mercado para la inflación

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubicó la inflación esperada para julio en 2%, apenas por encima del registro del mes anterior.

Los diez participantes del relevamiento que tuvieron mayor precisión en sus proyecciones fueron algo más optimistas y estimaron un IPC de 1,9%, igual al registrado durante junio.

Para la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, el REM proyectó una variación mensual del 1,8%. De concretarse, permanecería por segundo mes consecutivo debajo del 2%, aunque mostraría una aceleración frente al 1,6% de junio.

Qué anticipó Luis Caputo

En la previa de la publicación oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, también anticipó qué número espera para julio y ubicó el IPC dentro de un rango algo más amplio.

“Da entre 1,9 y 2,3 por ciento: estará más o menos por ahí, seguramente”, afirmó el funcionario durante una presentación realizada en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Caputo sostuvo que el Gobierno espera que continúe el proceso de desaceleración de los precios. “Seguimos profundizando el proceso de desinflación”, señaló y consideró que, bajo la política fiscal y monetaria aplicada, la Argentina avanzará hacia niveles de inflación internacional.

El dato de CABA agregó cautela

Una de las señales que generó mayor atención antes de conocerse el IPC nacional fue la inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, el índice pasó del 1,8% en junio al 2,9% en julio.

Sin embargo, los analistas señalaron que ese porcentaje no puede trasladarse directamente al indicador nacional debido a las diferencias existentes en la composición y ponderación de las respectivas canastas.

En el índice porteño, los bienes aumentaron 1,4%, mientras que los servicios avanzaron 3,8%. Los precios estacionales, por su parte, registraron una suba del 10,9%; los regulados aumentaron 3% y la inflación núcleo alcanzó el 2,2%.

El impacto de las vacaciones de invierno

Parte de la aceleración registrada en la Ciudad estuvo relacionada con actividades vinculadas con las vacaciones de invierno. Los hoteles tuvieron un incremento del 29,1%, los paquetes turísticos subieron 26% y los pasajes aéreos avanzaron 21,7%.

Estos componentes vinculados con el turismo y los servicios tienen una participación diferente en la medición nacional, lo que podría moderar su incidencia sobre el número que difundirá el INDEC.

Un análisis de la consultora PXQ estimó que, incluso si determinados servicios replicaran a nivel nacional las variaciones registradas en la Ciudad de Buenos Aires, las diferencias de ponderación podrían dejar al IPC nacional alrededor de 0,9 puntos porcentuales por debajo del porteño.

Alimentos, una de las claves del IPC

El comportamiento de Alimentos y bebidas no alcohólicas será uno de los principales factores para determinar el resultado de julio debido al importante peso que el rubro tiene dentro de la canasta del IPC nacional.

Durante junio, los alimentos habían contribuido a moderar el índice general al registrar una suba de apenas 1,3%, la menor variación mensual desde junio de 2025.

En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, el rubro aumentó 1,9% durante julio. Dentro de esa categoría se destacó el incremento del 9% registrado en verduras, tubérculos y legumbres.

Qué podría llevar la inflación por encima del 2%

Las estimaciones muestran que el comportamiento de los alimentos podría terminar definiendo si la inflación de julio queda por encima o por debajo del 2%.

Según un análisis de sensibilidad realizado por PXQ, si los alimentos registraran a nivel nacional una variación cercana al 1,3%, el IPC podría quedar dentro de un rango de 1,8% a 2,1%.

En cambio, si ese rubro aumentara alrededor del 1,6%, el índice general podría acercarse al 2,3%. El dato oficial que difundirá el INDEC este jueves permitirá conocer finalmente si continuó la desaceleración registrada en junio o si los precios volvieron a ubicarse por encima del 2% mensual.