“No sabemos si pagarán las indemnizaciones”: preocupación por los despidos en Granja Tres Arroyos

Trabajadores de Granja Tres Arroyos comenzaron a recibir telegramas de despido en Concepción del Uruguay, profundizando un conflicto que se extiende desde 2024. La empresa comunicó inicialmente 250 desvinculaciones dentro de una planta que contaba con aproximadamente 900 empleados, aunque desde el sindicato aseguraron que las notificaciones ya superarían las 300.

Elonce dialogó con Julio Chamorro, integrante del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, quien explicó que los telegramas comenzaron a llegar el lunes. “Nosotros tenemos noticias, hasta hoy, de más de 300. Podrían ser entre 300 y 400”, señaló sobre el alcance de la medida.

La empresa justificó las desvinculaciones por una grave disminución del trabajo, vinculada con los brotes de gripe aviar, las restricciones comerciales y la caída de las exportaciones. En los telegramas invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite reducir la indemnización ante situaciones de fuerza mayor o falta de trabajo no atribuible al empleador.

El sindicato rechazó la justificación

Chamorro cuestionó la aplicación de esa normativa y diferenció la situación particular de la firma del contexto general de la actividad. “Esto no es fuerza mayor. El sector avícola no está en crisis, está en crisis Tres Arroyos”, afirmó.

El representante sindical sostuvo que los despidos interrumpieron las conversaciones que mantenían el gremio, el municipio y la Provincia para intentar reactivar la planta con sus empleados. “Esta acción tira por tierra muchas cosas que se venían negociando, conversando y definiendo”, lamentó.

La empresa justificó las desvinculaciones por una grave disminución del trabajo.

Según explicó, durante 2025 se aplicó un procedimiento preventivo de crisis que incluyó reducciones de jornadas y salarios. Además, alrededor de 380 trabajadores dejaron la firma mediante retiros voluntarios o desvinculaciones, pero esas medidas no lograron normalizar las operaciones de Granja Tres Arroyos.

Salarios adeudados y una planta paralizada

La fábrica de Concepción del Uruguay lleva tres meses sin actividad y mantiene pendientes los salarios desde abril, además del aguinaldo. Chamorro indicó que, antes de la paralización, los haberes ya eran pagados en cuotas y con incumplimientos en los plazos acordados.

La fábrica de Concepción del Uruguay lleva tres meses sin actividad.

“Sencillamente, endeudarse era para sobrevivir. Después cerraron las plantas y dejaron de pagar; entonces, ese problema laboral y económico se transformó en un problema humanitario”, describió. Los trabajadores recibieron módulos alimentarios y subsidios provinciales y municipales para afrontar la emergencia.

El sindicalista advirtió que la crisis excede a quienes dependen directamente de la compañía. Según su estimación, la falta de pago impide que unos $1.400 millones mensuales circulen en la economía de Concepción del Uruguay, además de afectar a proveedores, comercios y numerosos empleos indirectos relacionados con la producción avícola.

Denuncia laboral y posibles protestas

El gremio anticipó que denunciará ante la autoridad laboral provincial la causal utilizada para efectuar los despidos masivos. También analizará la presentación de reclamos judiciales para exigir el pago de salarios e indemnizaciones.

“Tenemos muy poca esperanza de que esas indemnizaciones se paguen”, reconoció Chamorro al mencionar el volumen de deuda atribuido a la empresa y la posibilidad de que atraviese un concurso de acreedores. Según alertó, ese escenario podría obligar a los afectados a iniciar procesos judiciales prolongados para intentar cobrar.

Además, el sindicato evalúa realizar una manifestación sobre la Ruta Nacional 14 entre el domingo y el lunes. “Lo duro recién empieza con todo este panorama”, expresó Chamorro, mientras los trabajadores de Granja Tres Arroyos esperan conocer el número definitivo de despidos y el futuro de la planta.