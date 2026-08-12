PSG venció al Aston Villa y se quedó con la Supercopa de Europa

PSG comenzó la temporada 2026/27 con un nuevo título tras vencer 2-1 a Aston Villa en el Stadion Salzburg, en Austria. El equipo dirigido por Luis Enrique se quedó con la Supercopa de Europa, que enfrentó a los campeones de la Champions League y la Europa League.

El conjunto francés tomó la iniciativa durante los primeros minutos y consiguió abrir el marcador mediante Khvicha Kvaratskhelia. El delantero convirtió un golazo que dejó sin posibilidades a Marco Bizot, reemplazante de Emiliano “Dibu” Martínez en el arco inglés.

Aston Villa logró equilibrar el desarrollo después de la media hora y comenzó a encontrar espacios en la defensa parisina. Brian Madjo, delantero de 17 años, apareció de cabeza para marcar el empate antes del descanso.

Doué convirtió el gol del título

Luis Enrique dispuso el ingreso de Ousmane Dembélé para disputar el segundo tiempo y la modificación resultó determinante. El atacante encabezó una gran acción ofensiva y asistió a Désiré Doué, quien definió de zurda para establecer el 2-1.

Aston Villa intentó responder y generó oportunidades para volver a empatar, pero no tuvo precisión en los metros finales. El PSG logró controlar los últimos avances del conjunto de Unai Emery y conservó la diferencia hasta el pitazo final.

El equipo inglés afrontó la definición con varias bajas importantes. Dibu Martínez continúa con su período de descanso después del Mundial 2026, mientras que Alejandro Garnacho no estuvo disponible por una lesión. Tampoco participaron Ollie Watkins ni Ezri Konsa.

El cuarto título del PSG en 2026

Luis Enrique utilizó a buena parte de sus habituales titulares y le dio minutos a Maghnes Akliouche, una de las incorporaciones para la nueva temporada. El mediocampista llegó desde Mónaco mediante una operación estimada en 50 millones de euros.

Con esta consagración, el PSG obtuvo su cuarto trofeo de 2026. Previamente había conquistado la Supercopa de Francia, la Ligue 1 y la Champions League, competencia que le permitió disputar la definición continental frente al Aston Villa.

El conjunto parisino tendrá la posibilidad de ampliar su cosecha el próximo fin de semana, cuando enfrente a Lens por otra Supercopa de Francia. Aston Villa, por su parte, debutará en la Premier League el 23 de agosto y espera recuperar para entonces a Martínez y Garnacho.