Bombazo en Europa: Cuti Romero deja el Tottenham y ya tiene nuevo club

Cristian “Cuti” Romero será nuevo jugador del Atlético de Madrid y dejará el Tottenham Hotspur para incorporarse al equipo dirigido por Diego “Cholo” Simeone. El acuerdo entre los clubes quedó cerrado por una cifra cercana a los 40 millones de euros, entre monto fijo y variables.

La llegada del defensor argentino al conjunto español puso fin a varias semanas de negociaciones y especulaciones sobre su futuro. Inter de Milán también había avanzado por su contratación, mientras que otros grandes equipos europeos fueron vinculados con el campeón del mundo.

El deseo del propio Romero de continuar su carrera en España resultó determinante para el desenlace. El zaguero había manifestado públicamente su interés por disputar La Liga y Simeone lo tenía entre sus principales objetivos para reforzar la defensa del Atlético.

Una operación cercana a los 40 millones de euros

El Atlético había intentado incorporar al defensor anteriormente, pero las diferencias económicas con Tottenham impidieron concretar el traspaso. Esta vez, las negociaciones prosperaron y el club madrileño consiguió cerrar uno de los refuerzos que pretendía su entrenador.

Según las informaciones surgidas en torno a la transferencia, el paquete total de la operación rondará los 40 millones de euros incluyendo variables. Además, medios españoles señalaron que el defensor firmará un contrato por cinco temporadas, hasta 2031.

Romero había dejado en claro su preferencia por el fútbol español. “Me encantaría jugar en La Liga”, había expresado anteriormente el defensor, una declaración que anticipaba cuál era su prioridad ante las diferentes alternativas que aparecieron durante el mercado.

La puja por el defensor argentino

Inter de Milán había sido uno de los principales competidores del Atlético en las negociaciones. El conjunto italiano avanzó por Romero aprovechando el conocimiento que el futbolista tenía de la Serie A, aunque finalmente la posibilidad de jugar en España inclinó la decisión hacia Madrid.

El cordobés conoce ampliamente el fútbol italiano: acumuló 88 apariciones en la Serie A durante sus etapas en Genoa y Atalanta. Su rendimiento en Bérgamo lo llevó posteriormente a la Premier League.

Tottenham incorporó definitivamente al defensor después de su destacado paso por Atalanta. En Inglaterra se consolidó como una de las principales figuras del plantel, llegó a portar la cinta de capitán y conquistó la Europa League en 2025.

Una nueva etapa junto al Cholo Simeone

La salida del Tottenham marcará el cierre de una etapa de Romero en el fútbol inglés y abrirá su primera experiencia en España. En el Atlético se encontrará con un cuerpo técnico encabezado por Simeone y con varios futbolistas argentinos.

El defensor llegó al mercado europeo después de disputar el Mundial 2026 y mantuvo su lugar como una de las piezas importantes de la Selección Argentina. Su trayectoria internacional incluye los títulos de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Con el acuerdo alcanzado, Simeone sumará finalmente a un futbolista que figuraba desde hacía tiempo entre sus prioridades para fortalecer la última línea. Romero, por su parte, dejará la Premier League y continuará su carrera en uno de los principales equipos de La Liga.