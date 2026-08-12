Comedores escolares: “No podemos defender un sistema que sabemos que no funciona”, sostuvo Streitenberger

La diputada provincial y presidente del PRO Paraná Carolina Streitenberger se pronunció sobre la provisión de alimentos de Teknofood para los comedores escolares de Entre Ríos y defendió la decisión de modificar el sistema que funcionó durante más de dos décadas. “No podemos defender un sistema que sabemos que no funciona”, sostuvo la legisladora en medio de los cuestionamientos al nuevo esquema.

Streitenberger planteó que la discusión de las últimas semanas estuvo concentrada principalmente en las características de los productos incluidos en los desayunos escolares, entre ellos galletitas y budines, y en los sellos nutricionales que presentan algunos alimentos. Consideró válido que esos aspectos sean sometidos a controles, aunque propuso ampliar el debate hacia el funcionamiento integral del sistema.

“Está bien que se discutan y se controlen. Pero hay una pregunta más importante que deberíamos hacernos: ¿qué sistema estamos defendiendo cuando nos oponemos a cambiarlo?”, expresó la diputada provincial.

“No alcanzaba con seguir poniendo más recursos”

La legisladora señaló que Entre Ríos mantuvo durante más de 20 años un modelo "descentralizado" para la provisión de alimentos, con "diferencias" entre los establecimientos educativos y "dificultades para controlar y auditar" la utilización de los recursos.

Según sostuvo, la decisión del actual Gobierno provincial de avanzar con modificaciones no se produjo de manera inmediata. “Durante más de dos años aumentó los controles, incrementó la inversión y buscó corregir sus falencias. Y llegó a una conclusión: no alcanzaba con seguir poniendo más recursos en un sistema que tenía problemas estructurales”, afirmó.

Streitenberger aclaró que su planteo no buscó responsabilizar a los equipos directivos de las escuelas. Por el contrario, destacó el trabajo desarrollado durante años y señaló que el modelo anterior les "imponía tareas administrativas" que excedían su función educativa.

El rol de los directivos y las irregularidades

“La enorme mayoría trabaja con compromiso y, además, durante años tuvo que ocuparse de comprar alimentos, buscar proveedores y administrar recursos cuando su responsabilidad principal debería estar puesta en la educación”, remarcó la diputada.

En ese marco, mencionó que también "fueron detectadas graves irregularidades" que derivaron en denuncias penales. Para Streitenberger, esos antecedentes obligaron al Estado provincial a revisar el funcionamiento del sistema y no limitarse a sostener un mecanismo por el hecho de haber permanecido vigente durante años.

“Cuando hablamos de recursos destinados a alimentar a nuestros gurises, la obligación del Estado no es acostumbrarse a que las cosas funcionen mal porque funcionaron así durante años. La obligación es cambiarlas”, enfatizó.

Los cuestionamientos a los productos de Teknofood

La diputada también se refirió directamente a uno de los puntos centrales de las críticas surgidas alrededor del nuevo esquema: la calidad y composición de determinados productos destinados a los desayunos escolares.

En ese sentido, Streitenberger sostuvo que defender la modificación del sistema no implica justificar los productos que eventualmente no reúnan las condiciones requeridas. “Si un producto del nuevo sistema no cumple con los estándares que debe cumplir, hay que cambiarlo. Si algo puede mejorarse, hay que mejorarlo”, manifestó.

Y reforzó esa posición con una definición: “No hay que defender una galletita, un budín ni una marca. Hay que garantizar que todos los chicos reciban una alimentación de calidad y que cada peso destinado a ese objetivo pueda ser controlado”.

Un esquema mixto para los comedores escolares

Streitenberger explicó que el nuevo modelo implementado para la alimentación escolar tiene características "mixtas" y sostuvo que la centralización de determinadas compras no supone eliminar completamente la adquisición de productos en cada establecimiento.

“Las escuelas pueden seguir incorporando frutas y alimentos frescos. La centralización busca garantizar una base común, con criterios de calidad y trazabilidad para todos”, señaló.

Para la legisladora, allí se encuentra uno de los ejes centrales de la discusión sobre el sistema. “La alimentación que recibe un chico no dependa de cómo se compra o se administra en cada escuela, sino que el Estado pueda garantizar un estándar para todos”, planteó.

“Podemos discutir cómo implementar mejor el nuevo sistema”

La diputada provincial reconoció que el nuevo mecanismo puede ser sometido a revisiones y correcciones durante su implementación.

“Podemos discutir cómo implementar mejor el nuevo sistema, corregir errores y exigir resultados. Lo que no podemos hacer es idealizar un modelo que sabemos que tenía serios problemas”, afirmó Streitenberger.

La legisladora cerró su planteo insistiendo en que el eje debe estar puesto en la calidad de la alimentación de los estudiantes y en la capacidad estatal para controlar los recursos destinados a los comedores escolares.

“Cuando se trata de la alimentación de nuestros chicos, conocer las fallas y dejar todo como está sería la peor decisión”, concluyó Streitenberger.