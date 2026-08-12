Encuentro de Credicoop en Paraná: “Desde la economía social y solidaria planteamos un modelo distinto”

REDACCIÓN ELONCE
Banco Credicoop realizará este miércoles un encuentro abierto a la comunidad para reflexionar sobre el cooperativismo y su rol económico y social. Marcelo Boeykens y Carlos Jozami explicaron a Elonce los objetivos de la actividad y analizaron la situación del sector.
El encuentro “Cooperativas por un mundo en paz” se realizará este miércoles, desde las 19:30, en la filial Paraná del Banco Credicoop, ubicada en 25 de Mayo 152. La jornada estará abierta a toda la comunidad y se desarrollará simultáneamente con las 276 filiales que integran la entidad en el país.
Marcelo Boeykens, presidente de la Comisión de Asociados de Paraná, y Carlos Jozami, integrante de la Secretaría de Relaciones con Asociados y Entidades de Carácter Social, brindaron detalles a Elonce sobre la convocatoria y destacaron la importancia de visibilizar el aporte del movimiento cooperativo.
“Hoy, a partir de las 19:30, junto con las otras 276 filiales que forman parte de nuestra organización, vía Zoom vamos a recibir las expresiones de Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional; Carlos Heller, nuestro presidente; y Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos”, explicaron.
“Cooperativas por un mundo en paz”
El lema elegido para el encuentro apunta a reflexionar sobre el papel que las organizaciones cooperativas pueden desempeñar en la construcción de sociedades más inclusivas y solidarias.
Durante la actividad también se compartirán novedades surgidas de encuentros internacionales vinculados al sector y se repasará el trabajo que las entidades realizan en diferentes ámbitos.
En ese contexto, los representantes de Credicoop destacaron el vínculo mantenido con cooperativas entrerrianas. “Hemos estado visitando a las cooperativas de toda nuestra zona, como La Agrícola Regional, cooperativas ganaderas y otras que brindan servicios de energía, luz, gas e internet”, señalaron.
Según explicaron, la intención fue fortalecer los vínculos entre las distintas experiencias de la economía social. “Esto es compartir, tal cual nos caracteriza, vincularnos y tenernos permanentemente presentes en los espacios donde participamos”, agregaron.
La situación económica de las cooperativas
Consultados por Elonce acerca de cómo atraviesa el sector la actual coyuntura económica argentina, los dirigentes señalaron que las dificultades varían de acuerdo con la actividad de cada entidad.
“Hay todo tipo de cooperativas y todo tipo de problemas”, resumió Boeykens. En particular, mencionó las dificultades que enfrentan entidades prestadoras de servicios públicos debido al incremento de sus costos.
Como ejemplo, se refirió a las cooperativas eléctricas y sostuvo que el aumento de los valores que deben afrontar termina trasladándose al servicio. “Tienen que aumentar los precios y eso empieza a generar una serie de problemas económicos con sus usuarios”, explicó.
La situación, según plantearon, también alcanza a cooperativas de otras actividades debido al crecimiento de los costos operativos.
Preocupación por el endeudamiento
Al analizar específicamente la actividad financiera, los entrevistados pusieron el foco en el nivel de endeudamiento y el crecimiento de la mora.
“En el caso particular de nuestra cooperativa Credicoop, al ser un banco, tenemos que fijarnos en algo que está pasando, que es el endeudamiento de los clientes; en nuestro caso, de los asociados”, explicaron.
Desde la entidad señalaron que observan un incremento de la morosidad en el sistema financiero. Aseguraron que Credicoop mantiene niveles inferiores respecto de otras entidades, aunque reconocieron que también registraron un aumento.
“Por suerte, nuestra cooperativa es la que menor cantidad de mora tiene dentro del sistema bancario, pero también empieza a crecer la mora”, afirmaron.
Cuestionamientos por la situación de los ingresos
Durante la entrevista, los representantes cooperativistas fueron críticos de las declaraciones que responsabilizan exclusivamente a las personas por los niveles de endeudamiento.
Boeykens consideró que ese análisis no contempla la relación entre los ingresos familiares y el incremento de gastos indispensables. “Es increíble culpar al habitante, al que tiene necesidades básicas insatisfechas, de que gaste más de lo que puede, cuando sabemos que ha habido un aplastamiento del sueldo en relación con el crecimiento de los costos”, expresó.
En ese sentido, enumeró entre los gastos esenciales a “la luz, el agua, los alimentos y los alquileres” y cuestionó que no sean contemplados al analizar las dificultades de las familias para afrontar sus obligaciones.
El peso mundial del cooperativismo
Jozami también se refirió a la participación que integrantes de la entidad tuvieron recientemente en encuentros vinculados al movimiento cooperativo.
Recordó que representantes de las 276 filiales participaron en Parque Norte de la consideración de la memoria y balance de la organización y que allí recibieron información sobre actividades internacionales encabezadas por Carlos Heller y Ariel Guarco.
“El 12% de la población mundial pertenece a una cooperativa y generamos el 10% del empleo a nivel mundial”, destacó durante la entrevista.
A partir de esas cifras, planteó que el cooperativismo representa una alternativa de organización económica basada en principios diferentes a los de las empresas tradicionales.
El empleo como uno de los ejes
Los representantes de Credicoop también destacaron la preservación de los puestos laborales como uno de los objetivos de la organización.
Según señalaron, mientras algunas entidades financieras atraviesan procesos de fusión y reducción de personal, el movimiento cooperativo procura sostener sus estructuras y sus fuentes de empleo.
“Como cooperativismo, como filosofía, estamos no solamente intentando incrementar o sostener nuestras filiales, sino también este patrimonio importante que consideramos que son los trabajadores y las trabajadoras”, expresó Jozami.
Y agregó: “Desde la economía social y solidaria planteamos un modelo distinto, social, económico, político y cultural, que entiende que es con la gente adentro, con el pueblo adentro, con las empresas adentro, generando desarrollo y trabajo para todos”.
Una actividad abierta a toda la comunidad
Finalmente, los entrevistados remarcaron que no será necesario ser asociado del Banco Credicoop para participar de la jornada. “Es un encuentro abierto a la comunidad”, confirmaron. Además de los integrantes de cooperativas, fueron invitadas organizaciones sociales y entidades vinculadas con la institución.
Los representantes explicaron que uno de los objetivos de estas actividades consiste precisamente en dar a conocer la identidad cooperativa de la entidad financiera.
“Parte de este trabajo es presentarnos a la comunidad, que nos conozcan y sepan que tenemos una filosofía distinta. Desde ahí intentamos transformar la sociedad”, indicaron.
La convocatoria quedó fijada para este miércoles a las 19:30 en la sede de Banco Credicoop de 25 de Mayo 152, donde los participantes podrán seguir las exposiciones nacionales y compartir el encuentro bajo el lema “Cooperativas por un mundo en paz”.