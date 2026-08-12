Empleados viales protestaron por la Zonal Paraná: “Defendemos la fuente de trabajo”

Los trabajadores viales protestaron por la reconversión de la Zonal Paraná de Vialidad Provincial y reclamaron la apertura de una mesa de diálogo para discutir el futuro de los 28 agentes alcanzados por la medida. Representados por el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEVER), se concentraron este miércoles frente a la sede del organismo, sobre avenida Ramírez.

“Estamos reclamando ante el cierre de la Zonal 19 Paraná, una de las 20 zonales que tiene Vialidad en toda la provincia. Estamos reclamando, más que nada, en defensa de los trabajadores”, expresó a Elonce el el secretario general de SOEVER, Federico Colominas.

La preocupación gremial estuvo centrada especialmente en los posibles traslados del personal hacia otras dependencias. Según plantearon, esa modificación podría alterar las condiciones cotidianas de quienes actualmente cumplen funciones en Paraná.

“El sindicato no fue convocado a una discusión previa”

Desde SOEVER cuestionaron la manera en la que se resolvió la reconversión y aseguraron que el gremio no participó de una instancia previa en la que pudiera presentar alternativas.

“Entendemos que este sindicato no ha sido convocado a una discusión previa para ofrecer alternativas. De hecho, desde nuestro lugar hemos trabajado en propuestas y proyectos para buscar una alternativa a esto”, señaló Colominas.

El representante gremial remarcó que la concentración fue pacífica y que los empleados que participaron utilizaron licencias u horas particulares para concurrir.

“Es una manifestación totalmente pacífica. Son trabajadores que han sacado su licencia, sus horas particulares, para expresar no solo el descontento con la decisión de las autoridades provinciales, sino también en defensa de nuestra fuente de trabajo y de los trabajadores”, afirmó Colominas.

El reclamo por la situación de los trabajadores

SOEVER vinculó la protesta con otras medidas que, según su interpretación, afectaron recientemente al personal de Vialidad. Entre ellas mencionó los cambios introducidos en el régimen previsional provincial.

“Hace poquito, en el régimen previsional, se sacó a los trabajadores de campaña de las jubilaciones especiales. Esto también es un golpe a los trabajadores y a la estructura de Vialidad Provincial”, cuestionaron desde el sindicato.

El gremio sostuvo además que, frente a las contingencias climáticas que podrían presentarse, la estructura vial debería fortalecerse en lugar de reducirse.

“Defendemos la operatividad de Vialidad. Es importante en estos tiempos, donde estamos ingresando en una emergencia hídrica y vial en razón del fenómeno de El Niño, que Vialidad se fortalezca, que tenga más trabajadores y que las estructuras puedan adaptarse a las necesidades del servicio”, manifestaron.

Cómo conocieron la decisión

Colominas explicó a Elonce que tomaron conocimiento de la situación durante la semana pasada y posteriormente buscaron reunirse con las autoridades del organismo.

“El administrador no estaba en la ciudad, así que obviamente nos hicimos presentes con los trabajadores. El lunes nos encontramos con el director administrador, quien nos dio la noticia de que la decisión ya estaba tomada”, relató.

Luego de ese encuentro, transmitieron la información al personal. Según SOEVER, la confirmación provocó preocupación entre los empleados por las consecuencias que la reorganización podría tener sobre su vida cotidiana.

“El descontento de los trabajadores y la preocupación también sobre su futuro es lo que nos hizo reunirnos para manifestar el desacuerdo y visibilizar la problemática que venimos atravesando”, explicó Colominas.

Qué podría ocurrir con los 28 agentes

De acuerdo con lo comunicado por las autoridades de Vialidad, los trabajadores no perderían sus empleos, sino que serían redistribuidos en otras estructuras y dependencias.

Desde el sindicato indicaron que recibieron información acerca de posibles traslados hacia zonales cercanas, aunque reclamaron discutir previamente cómo se instrumentará cada caso.

“Planteamos abrir una mesa de diálogo en resguardo de los derechos de los trabajadores y del principal inconveniente que genera para ellos el traslado a otras zonales”, señaló Colominas.

Según explicó, un cambio de lugar de trabajo podría implicar mayores distancias y modificaciones en las rutinas familiares. “Demanda traslado, demanda cambiar su ritmo de vida, que es importante. Cualquier decisión que se tome y perjudique a los trabajadores, el sindicato va a estar ahí para dar las discusiones que tenga que dar”, remarcó.

SOEVER aseguró que buscará mantener el diálogo

Pese a la protesta realizada frente a Vialidad Provincial, el sindicato aclaró que por el momento no buscaba profundizar las medidas de fuerza. “La idea es justamente visibilizar la problemática, no escalar el conflicto”, indicaron.

En ese sentido, insistieron en que pretenden continuar las conversaciones con las autoridades para alcanzar una alternativa que contemple la situación de los empleados.

“Nuestra idea, como siempre lo hemos dicho, es mantener el diálogo, no agotar las instancias de diálogo y trabajar para resguardar el derecho de los trabajadores, que es lo importante”, concluyó Colominas ante Elonce.

La explicación de Vialidad sobre la reconversión

La protesta se produjo luego de conocerse la decisión de reconvertir la Zonal Paraná de Vialidad Provincial. Ante los cuestionamientos gremiales, el director administrador del organismo, Exequiel Donda, había explicado a Elonce que la medida respondía a una reorganización operativa y aseguró que no implicaría despidos.

Donda sostuvo que la jurisdicción tenía bajo su responsabilidad alrededor de 130 kilómetros de caminos, mientras otras zonales de la provincia administraban entre 800 y 2.000 kilómetros.

“Entendimos siempre que no tenía sentido que la Zonal Paraná fuera una zonal más con la poca cantidad de kilómetros que tiene de caminos rurales, que son solo alrededor de 130 kilómetros”, había fundamentado.

Vialidad Provincial reconvertirá la Zonal Paraná: “No habrá despidos”, prometió Donda

“No va a haber despidos”

Uno de los puntos centrales de la explicación oficial estuvo relacionado con los 28 trabajadores alcanzados por la reorganización. “No va a haber despidos por este motivo del cierre de una zonal, no va a haber otro cierre de zonal”, aseguró Donda a Elonce.

El funcionario también afirmó que la intención era mantener las condiciones laborales del personal, aunque los agentes pasaran a desempeñarse dentro de otra estructura. “Tampoco queremos perjudicar a ninguno de los trabajadores porque vamos a hacer que ellos tengan la misma situación que tenían, pero trabajando desde otra estructura”, señaló.

Según había detallado, Vialidad contaba con tareas para todo el personal y, cuando los agentes tuvieran que trasladarse hacia otros puntos de Entre Ríos, percibirían los viáticos correspondientes.

Cómo quedarán distribuidos los caminos

La reorganización contempla que los aproximadamente 130 kilómetros que dependían de la Zonal Paraná sean distribuidos entre las zonales de Cerrito y Seguí, tomando como referencia la Ruta Nacional 18.

Algunas tareas específicas, entre ellas el mantenimiento del Acceso Norte, continuarían desarrollándose mediante la estructura operativa que permanecerá en Paraná.

Donda también había señalado que maquinaria de la Zonal Paraná ya se encontraba prestando colaboración en otros puntos de la provincia, como Concordia, Tala y Cerrito.

Mientras Vialidad defendió la medida como una reorganización destinada a mejorar la eficiencia operativa, SOEVER mantuvo sus cuestionamientos por la falta de participación previa y reclamó discutir particularmente las condiciones en las que serían redistribuidos los trabajadores.