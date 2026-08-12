Frigerio: “Me comprometo a hacer todo lo necesario para que Entre Ríos no vuelva atrás”

El gobernador Rogelio Frigerio aseguró que hará “todo lo necesario” para sostener el rumbo de su gestión y anticipó que hacia fines de año podría definir si buscará la reelección. En una extensa entrevista con Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce, abordó además la preparación de Entre Ríos frente al fenómeno de El Niño, la situación de la Caja de Jubilaciones, los cambios en la alimentación escolar, la crisis de Granja Tres Arroyos y los reclamos salariales docentes.

“Lo que me tengo que asegurar y tengo que trabajar es que no volvamos atrás. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance o todo lo que sea necesario para garantizar que para atrás Entre Ríos no vuelve nunca más”, afirmó.

Consultado directamente sobre una eventual candidatura para continuar al frente del Ejecutivo provincial, respondió que todavía no había tomado una decisión. Ante la pregunta de cuándo podría hacerlo, señaló: “Yo creo que hacia fines de año”.

Frigerio: “Voy a hacer todo lo necesario para que Entre Ríos no vuelva atrás”

El Niño: “Es una preocupación y una gran ocupación”

Uno de los principales asuntos abordados fue la preparación de Entre Ríos ante la posibilidad de eventos climáticos asociados al fenómeno de El Niño. “Es una preocupación y una gran ocupación”, afirmó Frigerio.

El mandatario explicó que la estrategia provincial se concentraba en distintos frentes. Mencionó obras para proteger centros urbanos, trabajos de dragado y limpieza de arroyos, coordinación con municipios, Defensa Civil y el Ejército, y la preparación del sistema sanitario.

“Tenemos una reunión con esos municipios precisamente para coordinar el trabajo, evacuación, cuidado de la vida humana, que es lo más importante”, manifestó.

Frigerio en reunión de gabinete.-

Frigerio también reconoció que una eventual creciente podría generar consecuencias económicas y afectar actividades como el turismo. “Hoy no tenemos certezas” sobre la magnitud que podría alcanzar, indicó.

En ese sentido, reveló que planteó la situación al Gobierno nacional para evaluar posibles mecanismos de asistencia. “Estoy también hablando con el Gobierno nacional a ver qué ayuda nos pueden dar a las provincias que evidentemente se van a ver más afectadas”, señaló al dar cuenta de un encuentro con el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli.

El acuerdo por la Caja de Jubilaciones

Frigerio también destacó el acuerdo alcanzado con Nación por fondos destinados al sistema previsional provincial y aseguró que representaría 120.000 millones de pesos durante el año para la Caja de Jubilaciones de Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.

“Es una Caja que pierde un millón de dólares por día. Esto cubre una parte del déficit”, explicó. Según sostuvo, el resto del desequilibrio debería corregirse progresivamente a partir de la reforma previsional impulsada por su administración.

Caja de Jubilaciones de Pensiones de la Provincia de Entre Ríos (archivo Elonce)

El gobernador defendió los cambios y aseguró que los actuales jubilados no perderían derechos. “Los jubilados no van a ver y no van a sentir en nada, porque no se afecta ningún derecho adquirido”, expresó.

También cuestionó a anteriores administraciones por no haber reclamado judicialmente recursos que, según consideró, correspondían a Entre Ríos. “Nosotros fuimos el primer gobierno en estos 30 meses que defendimos lo que nos corresponde, aun en la Corte Suprema de Justicia”, afirmó.

Alimentación escolar: por qué defendió el nuevo sistema

Otro de los puntos centrales fue la controversia por los cambios implementados en la alimentación de alumnos entrerrianos tras la contratación directa de Teknofood S.A. para abastecer con desayunos y meriendas a comedores escolares de Entre Ríos. Frigerio defendió la decisión de modificar el esquema y cuestionó el funcionamiento anterior.

“En ninguna escuela se come lo mismo. Y eso está mal porque nuestros alumnos tienen el derecho de recibir la misma cantidad de nutrientes, vitaminas y proteínas que el resto, en cada lugar de la provincia”, sostuvo.

Comedores escolares (archivo Elonce)

Según explicó, también buscaban que los directivos dejaran de ocuparse de comprar alimentos y pudieran concentrarse en las tareas pedagógicas. “Los directivos de las escuelas tienen que ocuparse exclusivamente de la cuestión pedagógica, de la calidad de la educación. No pueden estar mediodía con la tarjeta yendo a buscar precios en los almacenes”, argumentó.

Frigerio afirmó que había encontrado problemas de calidad en las prestaciones y aseguró que el sistema anterior dificultaba los controles estatales. “Cuando el sistema está mal, hay que cambiarlo”, enfatizó.

“Pero para cambiar el sistema, primero hay que conocer la realidad, porque muchos opinan sin siquiera haber ido nunca a una escuela, algo que me sorprende y me extraña”, apuntó.

La situación de OSER y los reclamos

El gobernador trazó un paralelismo entre esa decisión y las modificaciones realizadas en la obra social provincial. Reconoció que continuaban existiendo reclamos, aunque aseguró que habían registrado mejoras en la cobertura en salud a los afiliados a OSER.

“¿Cómo vamos a solucionar en 12 o 18 meses un problema que lleva décadas? Por supuesto que va a haber reclamos. Lo que vemos es que todos los días hay menos reclamos y ese es el camino”, expresó.

Nueva sede de OSER en Paraná (foto Elonce)

Además, recordó las críticas que recibió el Gobierno durante la transformación del sistema. “Nos decían que íbamos a privatizar la obra social, que íbamos a cerrar sedes. Estamos abriendo sedes nuevas y las estamos mejorando”, afirmó al dar cuenta de la inauguración de las nuevas oficinas de OSER en Paraná.

“Cuando uno ve un problema tiene que ocuparse, no puede mirar para otro lado. Y esa es la responsabilidad cívica de un funcionario, pero lamentablemente en Entre Ríos no estamos acostumbrados a eso porque se dejaba que lo resuelva el que venga después. Pero eso no pasará nunca con nuestro gobierno”, agregó.

Granja Tres Arroyos: “Es una situación dramática”

La crisis de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay también formó parte de la entrevista. Frigerio contó que mantuvo reuniones tanto con representantes sindicales como con uno de los propietarios de la empresa.

El mandatario diferenció la situación particular de la firma del escenario general de la actividad avícola. Según sostuvo, el sector atravesaba un contexto favorable y existían inversiones en otras compañías gracias al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI).

Sobre los despidos conocidos recientemente, reconoció que la decisión lo sorprendió. “Es una situación dramática. Debe haber pocas cosas más dramáticas para una persona, para una familia, que recibir un telegrama de despido”, expresó.

Frigerio indicó que la Provincia había implementado asistencia para las familias afectadas, entre ellas alimentos y subsidios vinculados al servicio eléctrico. “Por más que no ser un tema del Estado, el Estado tiene que estar presente y tiene que acompañar en estas circunstancias”, remarcó.

Docentes, salarios y escuelas

Al ser consultado sobre su relación con los docentes, Frigerio aseguró que era “muy buena” y reconoció que los salarios seguían siendo insuficientes. “Por supuesto que hay un sector más gremializado, que tiene una posición incluso hasta política y que intenta hacerla valer permanentemente, pero mi relación personal con los docentes es buena, y comprendo sus angustias y sus necesidades”, amplió.

“Mi principal prioridad cuando podamos tener más recursos es aumentar los sueldos, que son bajos”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que actualmente la Provincia no contaba con los recursos necesarios para concretar una mejora mayor.

El gobernador señaló que su administración había realizado un esfuerzo para intentar preservar el poder adquisitivo frente a la inflación y mencionó especialmente a los trabajadores que percibían los salarios más bajos. “El salario mínimo hoy está en 850.000 pesos. Es muy poco, pero creo que cuando asumí estaba en 250.000 pesos, para poner las cosas en perspectiva”, comparó.

Frigerio se refirió al salario docente (archivo Elonce)

“Entendiendo que los docentes son claves para el desarrollo de la provincia, porque son los que forman a nuestra juventud, pero también pensemos que tenemos una relación de cantidad de alumnos por maestro que es única en el país”, explicó y remarcó que, Entre Ríos, “hay poco más de ocho alumnos por docente”. En ese sentido, expuso que “la cantidad de docentes llega a los 50.000 y eso también hace más difícil el poder pagarles”.

“Faltó previsibilidad, orden y estrategia; y estamos trabajando en esa en esa línea”, indicó.

También consideró que la política educativa debía contemplar otras variables además de los ingresos docentes. “La educación, por supuesto, pasa también porque los docentes tengan sueldos dignos y acordes a su responsabilidad, pero también pasa por la formación docente, la currícula, la cuestión edilicia y la alimentación de nuestros alumnos”, enumeró.

Reelección: una definición hacia fin de año

Hacia el cierre de la entrevista con Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce, Frigerio fue consultado por el escenario electoral y la posibilidad de presentarse para un segundo mandato.

“No”, respondió inicialmente cuando le preguntaron si ya había tomado una decisión. Luego estimó que la definición podría producirse “hacia fines de año”.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos (foto Elonce)

Más allá de su candidatura, planteó que su objetivo político era garantizar la continuidad del rumbo iniciado por su administración. “La gran mayoría tiene algo muy en claro: no quiere volver atrás. Sabe que lo que estaba antes estaba mal”, sostuvo.

Finalmente, al preguntarle cómo le gustaría ser recordado una vez concluida su gestión, respondió: “Que fui el primer gobernador de una larga lista de gobernadores que entendió cuál era el norte de nuestra provincia, que entendió que estábamos desaprovechando un enorme potencial y que los entrerrianos dábamos para mucho más”.

“No quiero más que eso: ser uno de muchos gobernadores que entendieron cuál era el camino”, concluyó ante Elonce.