“Son amigos míos”: Thiago Almada reveló el origen de la bandera de Malvinas

Mientras espera su debut con River, Thiago Almada reveló la historia detrás de la bandera de las Islas Malvinas que los jugadores argentinos mostraron después de vencer 2-1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

La imagen se produjo en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, donde Giovani Lo Celso levantó la insignia con la frase “Las Malvinas son argentinas”. La escena recorrió rápidamente las redes sociales y se convirtió en una de las postales más recordadas del certamen.

Meses después, Almada contó que la bandera había sido llevada por personas de su círculo cercano. “Los que tiraron la bandera de Malvinas en el partido contra Inglaterra son amigos míos, de Fuerte Apache”, reveló durante una entrevista radial.

Por qué arrojaron la bandera al campo de juego

Según relató Thiago Almada, sus amigos se desprendieron de la insignia de manera improvisada ante la posibilidad de que el personal de seguridad se la retirara dentro de la tribuna. Al advertir esa situación, decidieron arrojarla hacia el terreno.

“Tuvieron que tirar la bandera porque se la iban a sacar y ahí la agarró Gio”, explicó el mediocampista. La casualidad permitió que Lo Celso encontrara la tela y la desplegara frente a las cámaras después de la clasificación argentina.

“Fue una locura total, más que nada por cómo se dio el partido y porque era ante Inglaterra. Quedó para la historia”, agregó el futbolista. La rivalidad deportiva y el significado de Malvinas otorgaron una dimensión especial a la fotografía.

El recuerdo de Almada sobre el Mundial

El flamante refuerzo de River también realizó un balance de su participación en la Copa del Mundo. A diferencia de otras competencias con la Selección, tuvo una mayor presencia dentro del equipo y pudo sumar minutos durante el torneo.

“Con el correr del tiempo nos vamos a dar cuenta de lo que logramos. Lo disfruté muchísimo más porque tuve más minutos”, expresó Thiago Almada al recordar el recorrido del conjunto argentino.

Además de lo vivido dentro de la cancha, el volante valoró especialmente la convivencia con sus compañeros. “Siento que lo exprimí al máximo todos los días, compartiendo el mate y el truco. Esos momentos van a quedar siempre para nuestra vida”, concluyó.