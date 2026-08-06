Tapia defendió la bandera de Malvinas y apuntó contra la campaña “antiargentina”

Claudio Tapia defendió la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores tras vencer a Inglaterra y aseguró que el gesto instaló el reclamo “en la agenda diplomática del mundo”. Además, denunció una campaña contra la Selección durante el Mundial 2026.
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, defendió la bandera de Malvinas que los jugadores de la Selección Argentina mostraron después de la victoria por 2-1 frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. El dirigente aseguró que aquel gesto volvió a instalar internacionalmente el reclamo argentino por la soberanía de las islas y, además, expresó su malestar por lo que consideró una campaña “antiargentina” durante la competencia.
En una entrevista con TyC Sports, el titular de la Asociación del Fútbol Argentino hizo un balance del camino de la Albiceleste hasta el subcampeonato mundial y cuestionó las diferentes polémicas que rodearon al equipo. Entre ellas mencionó las críticas que surgieron luego de que integrantes del seleccionado miraran hacia los hinchas y no hacia los jugadores españoles durante la premiación de la final.
“Me molesta que parece que hay gente que no quiere que le vaya bien a la selección. Parece que molesta que la gente salga a festejar a la calles. Han conspirado contra la Selección. En todos los partidos hubo una operación diferente”, afirmó Tapia.
El enojo de Tapia por las críticas a la Selección
Las declaraciones del presidente de la AFA se sumaron a los cuestionamientos que realizaron integrantes del plantel y del cuerpo técnico después de la definición del Mundial. Varios protagonistas manifestaron su malestar por las críticas y versiones que circularon durante y después del torneo.
Uno de ellos fue el entrerriano Lisandro Martínez, quien al regresar a Gualeguay se refirió a la situación. “Tengo sentimientos mezclados, me da un poquito de bronca porque claramente no tienen de dónde generar ese odio”, había planteado el defensor.
Lionel Scaloni también expresó su disgusto mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. El entrenador hizo referencia a “El aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE)”, al recordar las situaciones que atravesó el seleccionado durante la competencia, según afirmó TyC Sports.
Las versiones posteriores a la final del Mundial
Otra de las voces que se había pronunciado fue Facundo Medina, quien salió al cruce de diferentes teorías surgidas después de la derrota argentina en la final. El defensor pidió no alimentar especulaciones sobre lo ocurrido con el plantel.
“No crean boludeces. Estamos muy tristes por haber perdido, estamos mal. Por eso algunos de los chicos no vinieron. Ya sé que está mal porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida”, había señalado Medina tras regresar a Villa Caraza.
Tapia, en tanto, centró buena parte de su análisis en el recorrido de Argentina durante el Mundial y especialmente en la semifinal contra Inglaterra. La Selección se impuso por 2-1 en un encuentro que estuvo atravesado por la histórica rivalidad deportiva y por el significado particular que tiene el enfrentamiento para los argentinos.
“Era el partido a ganar”
El presidente de la AFA reconoció que dentro del plantel existía una expectativa especial alrededor de aquel compromiso y aseguró que los futbolistas eran conscientes de lo que representaba para los hinchas.
“El partido tenía mucha carga previa. Rulli me dijo que ganábamos. Los jugadores no le querían fallar a la gente. Era el partido a ganar. Inglaterra está a la altura de la final de Qatar. Nunca el pueblo tuvo tantas alegrías como con esta Selección. En siete años la gente se identificó con un grupo”, manifestó.
Después de aquella victoria, los futbolistas celebraron portando una bandera con la frase “Las Malvinas son Argentinas”. La imagen adquirió rápidamente una fuerte repercusión y también generó cuestionamientos por tratarse de una manifestación vinculada con el reclamo de soberanía.
Tapia defendió la bandera de Malvinas
Tapia respaldó la decisión de los jugadores y sostuvo que el episodio permitió que la cuestión Malvinas volviera a tener repercusión internacional. “Con ese partido logró instalar en la agenda diplomática del mundo algo que hacía muchísimo tiempo no se hablaba. En más de 30 países se dijeron: '¿Por qué las Islas Malvinas se llaman Falklands si son argentinas?'”, afirmó.
La situación también tuvo consecuencias en el ámbito deportivo, ya que posteriormente la FIFA abrió un expediente relacionado con lo ocurrido. El titular de la AFA explicó que la bandera había surgido desde el público y negó que hubiera existido una preparación previa por parte de la delegación argentina.
“Habíamos leído algunas manifestaciones públicas de que no se podía ingresar ni nada, fue algo de la gente. Surgió así, no se preparó nada, tampoco hubo nada de FIFA, que hace cuatro o cinco días llegó un expediente”, explicó Tapia.
El expediente de FIFA y la respuesta del presidente de AFA
El dirigente aclaró que, hasta el momento de sus declaraciones, no habían recibido una comunicación que confirmara una sanción por el episodio. Al mismo tiempo, aseguró que él habría actuado de la misma manera que los futbolistas si hubiese estado en esa situación.
“No hubo ninguna nota de sanción o llamado de atención, al contrario. Si te hubiera tocado jugar ese partido para la Selección Argentina y la gente te expresa con esa bandera lo que siente, ¿vos que hubieras hecho, la dejas en el piso o la levantás? Yo la levanto, porque somos argentinos y estamos orgullosos”, aseveró.
De esta manera, Tapia reivindicó públicamente el gesto protagonizado por los jugadores después de la semifinal y vinculó su repercusión con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Paralelamente, volvió a defender al seleccionado frente a las críticas recibidas durante el Mundial 2026 y sostuvo que existieron distintas operaciones contra el equipo a lo largo de la competencia.