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Arruabarrena elogió a Boca tras ganarle a San Lorenzo: “un partido completo en todos los órdenes”

El entrenador se mostró conforme luego de la victoria en el Nuevo Gasómetro, felicitó a los jugadores de Boca y destacó a varios futbolistas. “El hincha se siente cada vez más identificado”, afirmó.

20 de Septiembre de 2026
Arruabarrena felicitó a los jugadores de Boca.
Arruabarrena felicitó a los jugadores de Boca. Foto: (Fotobaires).

El entrenador se mostró conforme luego de la victoria en el Nuevo Gasómetro, felicitó a los jugadores de Boca y destacó a varios futbolistas. “El hincha se siente cada vez más identificado”, afirmó.

Boca le ganó a San Lorenzo por 2 a 0 en la décima jornada del Torneo Clausura. Los goles fueron de Leandro Lozano y Miguel Merentiel. En conferencia de prensa, Rodolfo Arruabarrena analizó el encuentro y mostró conformidad con el rendimiento de sus dirigidos.

“Hicieron un partido completo en todos los órdenes ante un rival difícil. Estoy muy conforme con todo el equipo, están con ganas y el hincha se siente cada vez más identificado y es un plus que nos puede dar de cara a fin de año”, expresó el Vasco ante la prensa luego del partido en el Nuevo Gasómetro.

 

Por otro lado, habló sobre la expulsión de Manuel Insaurralde en la primera parte y aseguró que los “ayudó a tener más control” y que, en la segunda mitad, el equipo se mostró paciente y esperando las chances de gol con sus laterales, los grandes protagonistas de la tarde.

 

“Es una muy buena victoria. Son tres puntos importantes por cómo se dio la fecha y venimos de una semana interesante. Dijimos ‘presente’ en ambos partidos”, agregó el DT.

 

Además, habló sobre la administración de los minutos y del poco descanso que están teniendo los futbolistas ante tanta seguidilla de partidos, publicó TN. “Las cargas las vamos a manejar viendo los partidos. Trato siempre de poner lo que creo que es mejor. Necesito de todos y hoy en día tengo más opciones; por suerte, ahora tienen dos días para descansar”.

 

El elogio de Arruabarrena a Paredes

 

“Es nuestro capitán y el ejemplo para muchos chicos. Dentro del campo nos maneja los tiempos, las salidas. En un momento le pregunté cómo estaba para sacarlo y me hizo seña de que no. Le vendrán bien estos dos días para descansar”.

Arruabarrena y un mensaje para los hinchas

 

“Sabemos que el hincha se puede ilusionar y es normal. Estamos en mitad de temporada, no hemos conseguido absolutamente nada. Hay que estar tranquilos y tenemos que seguir trabajando”.

 

“Desde que llegamos han sido todas finales. Se venía de un semestre no tan bueno y tenemos que aprovechar el momento, ir de a poquito avanzando. Sea en liga, en Copa Argentina o Sudamericana”.

 

“El tiempo nos dirá qué podemos obtener, pero mientras tanto somos Boca y tenemos que decir presente en todos los torneos”.

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Boca Rodolfo Arruabarrena San Lorenzo Torneo Clausura
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