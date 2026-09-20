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Sociedad Resultados del domingo

Quini 6: un apostador ganó más de $9.179 millones en La Revancha

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo del Quini 6, en total, habrá en juego 6.300 millones de pesos.

20 de Septiembre de 2026
Quini 6.
Quini 6. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo del Quini 6, en total, habrá en juego 6.300 millones de pesos.

La Revancha del Quini 6 dejó un nuevo millonario en el país al repartir más de $9.179 millones para un solo apostador. En el Siempre Sale hubo 17 con cinco aciertos y uno es de Entre Ríos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 6.300 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 09-25-30-01-33-06. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.100.000.000.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 12-06-07-02-18-44. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $3.468.570.361.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 20-31-07-24-12-05. El pozo se repartió para un solo apostador, que acertó los seis números y se llevó $9.179.466.652,80. La boleta se jugó en El Talar, en la provincia de Buenos Aires.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 31-32-40-14-15-29. Hubo 17 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $29.424.345,88. Uno es de Entre Ríos. El resto se jugaron en Buenos Aires (10), Santa Fe (1), Catamarca (1), San Juan (1), Neuquén (1), Córdoba (1) y Tierra del Fuego (1)

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 1.526 ganadores y cada uno percibirá $131.061,60.

Temas:

Quini 6 La Revancha Siempre Sale
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