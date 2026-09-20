Impactante video de la granizada que sorprendió a Colonia Crespo: cayeron piedras de gran tamaño

Una impactante granizada sorprendió a Colonia Crespo pasadas las 18:30 de este domingo, en medio del avance de fuertes tormentas sobre distintos sectores del departamento Paraná y otras zonas de Entre Ríos.

El fenómeno quedó registrado en un video enviado a Elonce, en el que se observó cómo una intensa precipitación de granizo golpeó la zona durante varios segundos. Las imágenes permitieron apreciar, además, el considerable tamaño de algunas de las piedras.

La tormenta se produjo durante una jornada marcada por la inestabilidad y luego de que se emitieran advertencias meteorológicas por la posibilidad de lluvias intensas, fuertes ráfagas y caída de granizo en diferentes puntos de la provincia.

Alerta naranja por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía vigentes alertas de niveles amarillo y naranja por tormentas para Entre Ríos. En su actualización, el organismo ubicó bajo alerta naranja a Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

Para las áreas alcanzadas por el nivel naranja se habían pronosticado lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Los fenómenos podían estar acompañados por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo de diferentes tamaños y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Asimismo, se estimaban valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, que podían ser superados de manera puntual.

Qué zonas permanecían bajo alerta amarilla

Por otra parte, los departamentos Gualeguay, Victoria, Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Tala, Colón y Uruguay permanecían alcanzados por una alerta amarilla por tormentas.

Para estas zonas se anticipaban fenómenos de variada intensidad, acompañados ocasionalmente por granizo y ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora.

Los acumulados de lluvia previstos se ubicaban entre 15 y 30 milímetros, aunque esos valores podían ser superados de manera localizada.

El granizo también se hizo sentir en Paraná

Minutos después de las 18:30, la caída de piedras alcanzó diferentes sectores de la capital entrerriana, en medio de fuertes ráfagas de viento y una intensa lluvia. En algunos puntos de la ciudad, la granizada se prolongó durante varios minutos y sorprendió por su intensidad.