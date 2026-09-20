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Sociedad Homenaje a los caídos en la guerra de 1982

Excombatientes desplegaron en Malvinas una bandera inspirada en la que mostró la Selección

Excombatientes y familiares homenajearon a los caídos en el cementerio de Darwin. Allí desplegaron una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, inspirada en la que mostró la Selección tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026, y cantaron el Himno Nacional, según Agencia EFE.

20 de Septiembre de 2026
Desplegaron una "réplica" de la bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas".
Desplegaron una "réplica" de la bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas".

Excombatientes y familiares homenajearon a los caídos en el cementerio de Darwin. Allí desplegaron una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, inspirada en la que mostró la Selección tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026, y cantaron el Himno Nacional, según Agencia EFE.

Una docena de excombatientes y familiares de soldados argentinos caídos en Malvinas viajó a las islas y rindió homenaje en el cementerio de Darwin.

Durante la visita, realizada en la semana que terminó el viernes, desplegaron banderas argentinas y cantaron el Himno Nacional frente a las tumbas.

Foto: EFE
Foto: EFE

La delegación estuvo integrada por miembros de distintos centros de veteranos y familiares. También mostró una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. Un video difundido por la agencia EFE registró parte del homenaje.

“Este para nosotros es un viaje humanitario. Es muy importante venir acá para cerrar esta historia”, expresó el excombatiente Ramón Robles en declaraciones recogidas por EFE.

 

Recorrida por los lugares de combate

 

Además del cementerio de Darwin, el grupo recorrió Puerto Argentino y sitios donde se produjeron combates durante la guerra del Atlántico Sur de 1982.

El veterano Eduardo Albornoz recordó las condiciones en las que participaron los soldados. “En ese momento todos teníamos un mes de incorporados al servicio militar”, señaló. Y agregó: “En ese tiempo todos bajamos 14 o 15 kilos”.

Foto: EFE
Foto: EFE

La delegación concluyó el viaje el viernes, después de una semana de recorridas y homenajes en las islas.

Foto: EFE
Foto: EFE

Temas:

Islas Malvinas EXCOMBATIENTES Veteranos de Malvinas Cementerio de Darwin caídos en Malvinas
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