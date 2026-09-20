Excombatientes desplegaron en Malvinas una bandera inspirada en la que mostró la Selección

Desplegaron una "réplica" de la bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas".

Una docena de excombatientes y familiares de soldados argentinos caídos en Malvinas viajó a las islas y rindió homenaje en el cementerio de Darwin.

Durante la visita, realizada en la semana que terminó el viernes, desplegaron banderas argentinas y cantaron el Himno Nacional frente a las tumbas.

Foto: EFE

La delegación estuvo integrada por miembros de distintos centros de veteranos y familiares. También mostró una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. Un video difundido por la agencia EFE registró parte del homenaje.

VIDEO | Más de cuatro décadas después de la guerra que Argentina y el Reino Unido libraron por las islas Malvinas, sus huellas persisten en el territorio. La memoria y la vida cotidiana de sus habitantes, es atravesada por una disputa de soberanía que continúa vigente desde 1982. pic.twitter.com/CYaYc4FuvP — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 17, 2026

“Este para nosotros es un viaje humanitario. Es muy importante venir acá para cerrar esta historia”, expresó el excombatiente Ramón Robles en declaraciones recogidas por EFE.

Recorrida por los lugares de combate

Además del cementerio de Darwin, el grupo recorrió Puerto Argentino y sitios donde se produjeron combates durante la guerra del Atlántico Sur de 1982.

El veterano Eduardo Albornoz recordó las condiciones en las que participaron los soldados. “En ese momento todos teníamos un mes de incorporados al servicio militar”, señaló. Y agregó: “En ese tiempo todos bajamos 14 o 15 kilos”.

Foto: EFE

La delegación concluyó el viaje el viernes, después de una semana de recorridas y homenajes en las islas.