Entre Ríos bajo alerta por tormentas: cómo estará el tiempo este domingo y el inicio de semana

El tiempo en Entre Ríos estará marcado por la inestabilidad durante este domingo 20 de septiembre, con temperaturas cálidas y probabilidad de lluvias y tormentas durante la segunda parte de la jornada. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las chances de precipitaciones alcanzarán entre el 40% y el 70% en distintas ciudades de la provincia.

Además del pronóstico de lluvias, el organismo mantiene advertencias por tormentas en buena parte del territorio entrerriano. La mayor parte de Entre Ríos se encuentra bajo alerta amarilla, mientras que las zonas de Victoria y Gualeguay tienen alerta naranja ante la posibilidad de fenómenos de mayor intensidad.

El SMN establece que el nivel naranja implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, por lo que recomienda estar preparados. En tanto, el nivel amarillo advierte sobre fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Tormentas y ráfagas durante el domingo

En Paraná y La Paz se espera una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 28. Las primeras horas transcurrirían sin precipitaciones, mientras que para la tarde y la noche la probabilidad de lluvias y tormentas asciende al 40-70%. También se prevén ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

En Concordia y Federación, el tiempo presentará temperaturas de entre 16 y 26 grados. La posibilidad de precipitaciones será baja durante buena parte del día, pero aumentará hacia la noche, cuando el pronóstico indica probabilidades de tormentas de entre 40% y 70%.

Para Gualeguaychú y Concepción del Uruguay se anuncian mínimas de 13 grados y máximas de 27. Las probabilidades de tormentas también se ubicarán entre 40% y 70% durante la tarde y la noche, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Cómo comenzará la semana en Entre Ríos

Las condiciones comenzarán a modificarse desde el lunes 21, cuando disminuirán las probabilidades de lluvia y empezará un descenso de las temperaturas. Para Paraná, La Paz, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay no se anuncian precipitaciones durante la jornada.

En Concordia y Federación todavía aparece una probabilidad de entre 10% y 40% durante las primeras horas del lunes. Posteriormente, las chances caerán a 0% durante gran parte del día y serán de apenas 0-10% hacia la noche.

Las máximas del lunes llegarán a los 24 grados en Paraná, La Paz, Concordia y Federación, mientras que Gualeguaychú y Concepción del Uruguay tendrán registros de hasta 21. El viento también será protagonista: en el sur provincial se anticipan ráfagas que durante la tarde podrían alcanzar entre 60 y 69 kilómetros por hora.

Fuerte descenso de temperatura desde el martes

El martes 22 se producirá el descenso térmico más marcado del pronóstico. El tiempo en Entre Ríos presentará máximas de apenas 18 grados en las ciudades relevadas, mientras que las mínimas se ubicarán entre 7 y 8 grados. No se prevén lluvias para esa jornada.

El miércoles continuará el ambiente fresco, con mínimas de entre 6 y 7 grados y máximas cercanas a los 21. A partir del jueves comenzará una recuperación térmica, con máximas de 27 grados y registros mínimos de entre 10 y 12 grados, sin probabilidades de precipitaciones según el pronóstico disponible.

El aumento de las temperaturas continuará hacia el final de la semana. Para el viernes se esperan máximas de hasta 29 grados en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay y de 26 en otras ciudades, mientras que el sábado los registros podrían alcanzar los 29 grados en Concordia y Federación.