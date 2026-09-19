El Niño no impactaría de la misma manera en todo el país: qué regiones están más expuestas

El Niño: qué regiones están más expuestas a excesos de agua.

El Niño no impactaría de la misma manera en todo el país y las características de los suelos, la profundidad de las napas y la capacidad de absorber precipitaciones serán determinantes durante la próxima campaña agrícola. Mientras algunas regiones podrían aprovechar mejor las lluvias abundantes, otras enfrentarían un mayor riesgo de anegamientos e inundaciones.

La situación genera interrogantes entre los productores de cara a la siembra de granos gruesos 2026/2027. Uno de los puntos centrales será cuánto llueva y, especialmente, en qué períodos se concentren esas precipitaciones.

Juan Balbín, productor de Cañada Seca y expresidente del INTA y de CREA, consideró que algunas zonas del centro-oeste argentino partirían con mejores condiciones. “La región que se verá menos afectada comprende la provincia de San Luis y el oeste de La Pampa, que habitualmente tienen napa profunda, por lo cual lluvias copiosas tienen grandes posibilidades de penetrar en el perfil y ser bien aprovechadas por los cultivos de verano”, explicó.

Las regiones con mayor riesgo por excesos de agua

El panorama cambia hacia el noreste de La Pampa y el sur de Córdoba, donde el especialista señaló que existen mayores riesgos frente a un escenario con lluvias abundantes.

Las características de las cuencas pueden favorecer la acumulación y desplazamiento del agua. “Las cuencas de esas zonas generan excedentes que inundan los campos cuando se encuentran con cadenas de médanos o inician un viaje temible hacia la depresión del Salado en la provincia de Buenos Aires”, advirtió Balbín.

El riesgo aumenta en aquellos sectores donde los suelos ya presentan napas elevadas, debido a que disminuye su capacidad para absorber grandes cantidades de agua en períodos breves. Por ese motivo, la distribución temporal de las precipitaciones será tan importante como los acumulados totales.

El Niño y la preocupación por la Mesopotamia

Entre las regiones que podrían quedar más expuestas aparece la Mesopotamia, integrada por Entre Ríos, Corrientes y Misiones. La atención está puesta especialmente sobre las áreas bajas vinculadas a los grandes cursos de agua.

Balbín señaló que “otra región que puede ser muy afectada es la Mesopotamia, sobre todo las islas del delta del Paraná y los campos que están en las márgenes de los ríos que la circundan”.

En ese escenario, la evolución de las lluvias y de los niveles de los ríos será un aspecto a seguir durante los próximos meses. Los excesos hídricos podrían complicar tanto la implantación de los cultivos como el acceso a los lotes y el desarrollo normal de las tareas rurales.

Cautela frente a las proyecciones de una cosecha récord

Las diferencias regionales también llevan a los productores a tomar con cautela las proyecciones sobre la campaña gruesa. Un escenario con mayor disponibilidad de agua puede favorecer los rendimientos en algunas zonas, pero convertirse en un problema en otras.

“Puede alcanzarse un récord, pero, para que ello ocurra, todas las zonas deberían producir satisfactoriamente, algo que hoy no se puede asegurar”, alertó Balbín al analizar las expectativas para el ciclo 2026/2027.

La posibilidad de un episodio intenso obliga así a mirar más allá del volumen general de precipitaciones. La profundidad de las napas, el relieve, el drenaje y los antecedentes de cada lote pueden modificar sustancialmente el impacto sobre la producción.

Qué estrategias evalúan los productores

Ante este panorama, algunas decisiones agrícolas podrían ajustarse a la evolución de las precipitaciones. Balbín adelantó que en su establecimiento prevé adelantar la siembra de maíz y soja en aquellos lotes considerados seguros.

En las áreas con mayor incertidumbre, en cambio, la estrategia será esperar. El productor indicó que irá “orejeando” la evolución de las lluvias para determinar si es posible mantener la rotación originalmente planificada.

La precaución responde también al elevado costo que implica tener que volver a sembrar un cultivo. Los anegamientos prolongados pueden ocasionar pérdidas importantes, especialmente cuando se producen durante las primeras etapas de desarrollo.

El impacto de los anegamientos sobre los cultivos

Uno de los cultivos particularmente sensibles es el girasol. Permanecer cuatro o cinco días bajo condiciones de encharcamiento puede provocar la muerte de plantas y obligar a realizar una resiembra completa del lote, además de favorecer el desarrollo de malezas.

El maíz tampoco queda exento de inconvenientes. Cuando el suelo permanece saturado de agua disminuye la disponibilidad de oxígeno y puede generarse anaerobiosis, un proceso capaz de afectar el funcionamiento de las raíces y las condiciones del suelo.

Con la campaña gruesa en el horizonte, el posible desarrollo de El Niño abre así escenarios muy diferentes dentro del mapa productivo argentino. Las lluvias pueden transformarse en una ventaja donde los perfiles tengan capacidad para almacenarlas, pero representar una amenaza en sectores con napas elevadas, campos bajos o próximos a grandes ríos, una situación que pone particularmente bajo observación a sectores de la Mesopotamia y el delta del Paraná.