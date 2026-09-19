SUAF de ANSES: cuánto se cobrará en octubre de 2026 tras el aumento del 1,7%

El SUAF de ANSES aumentará un 1,7% en octubre de 2026, de acuerdo con el mecanismo de movilidad que actualiza las prestaciones según la inflación. El incremento impactará en las asignaciones familiares por hijo y por hijo con discapacidad, además de otros pagos contemplados por el organismo previsional.

La actualización estará vinculada con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que registró una variación del 1,7%. Como ocurre mensualmente, el ajuste se trasladará a las prestaciones alcanzadas por el régimen de movilidad.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el importe que recibirá cada beneficiario dependerá del ingreso del grupo familiar. El sistema establece cuatro rangos y reduce progresivamente el monto de la prestación a medida que aumentan los ingresos.

Cuánto se cobrará por hijo en octubre

Con la actualización prevista para octubre, los valores de la Asignación Familiar por Hijo serán de $78.304 para el rango 1; $52.821 para el rango 2; $31.949 para el rango 3; y $16.487 para el rango 4.

De esta manera, los hogares comprendidos dentro del primer tramo de ingresos accederán al importe más elevado. Para determinar cuánto corresponde cobrar, ANSES considera los ingresos declarados y establece el rango aplicable a cada grupo familiar.

La actualización mensual también alcanzará a la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, cuyos valores son superiores y cuentan con una estructura particular respecto de la prestación general.

Asignación por hijo con discapacidad

Desde octubre, la prestación por hijo con discapacidad será de $254.943 para el rango 1, mientras que quienes estén comprendidos en el segundo rango percibirán $180.358. Para el tercer tramo, el importe será de $113.829.

Esta asignación no está alcanzada por el tope máximo general del grupo familiar aplicado a otras prestaciones del SUAF. Para acceder al beneficio deben cumplirse los requisitos correspondientes establecidos por ANSES.

Entre las condiciones para percibir esta prestación se encuentra contar con la autorización para el cobro de la asignación por discapacidad. ANSES establece procedimientos específicos para acreditar esa situación y determinar el acceso al pago correspondiente.

Otros pagos que aumentarán en octubre

El incremento del 1,7% también se trasladará a otras asignaciones familiares. Según los valores previstos, la asignación por Nacimiento ascenderá a $92.862, mientras que la correspondiente a Adopción llegará a $555.181.

La asignación por Matrimonio, en tanto, será de $139.041 y la prestación por Cónyuge alcanzará los $19.333. También se actualizarán otros conceptos comprendidos dentro del régimen de asignaciones familiares, publicó TN.

Por su parte, la asignación Prenatal se ubicará en torno a los valores correspondientes a la asignación por hijo según el tramo de ingresos aplicable. La Ayuda Escolar Anual cuenta con su propio esquema de actualización y condiciones de pago.

Los topes de ingresos del SUAF

Junto con las prestaciones, en octubre también se actualizarán los topes de ingresos utilizados para establecer el acceso a las asignaciones familiares y determinar el tramo correspondiente a cada beneficiario.

El tope individual de ingresos se ubicará en $3.209.863, mientras que el límite correspondiente al grupo familiar será de $6.419.726. Superar los límites previstos puede modificar el acceso a las prestaciones alcanzadas por esos topes.

Para conocer el importe correspondiente, los beneficiarios podrán consultar su situación a través de los canales oficiales de ANSES, donde se encuentran disponibles los datos personales, familiares y las liquidaciones de las prestaciones.