Entradas para los amistosos de Argentina: precios y cuándo comienza la venta para despedir a Messi

Las entradas para los amistosos de Argentina que marcarán los últimos partidos de Lionel Messi con la camiseta de la Selección tendrán precios que irán desde los $90.000 hasta los $480.000. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este sábado los valores y las fechas de venta para los encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Según lo informado por La Nación, el seleccionado jugará primero contra Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego se trasladará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso el sábado 3 de octubre y a Benín el martes 6, ambos en el estadio Monumental.

Los tres compromisos adquieren una relevancia especial debido a que serán los últimos de Messi con la Selección tras el anuncio de su retiro del equipo nacional. También representarán las primeras presentaciones de la Argentina después de haber obtenido el segundo puesto en el último Mundial.

Cuánto cuestan las entradas para Argentina-Bolivia

Para el encuentro en Córdoba, la entrada popular tendrá un valor de $90.000, mientras que los menores de entre 3 y 10 años abonarán $25.000. Las plateas Gasparini costarán $140.000 y las Ardiles llegarán a $170.000.

La venta comenzará el lunes 21 de septiembre a las 14 horas y se realizará exclusivamente de manera online mediante la plataforma Deportick. En este encuentro, por lo tanto, el rango de precios para adultos irá desde los $90.000 hasta los $170.000.

#SelecciónMayor Precios de las entradas para los amistosos en el país 📘https://t.co/R1UyOpDFGC pic.twitter.com/eBLK1pUGjJ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 19, 2026

Bolivia es, además, el único de los tres adversarios contra el que Argentina registra antecedentes recientes. Durante el ciclo de Lionel Scaloni se enfrentaron cinco veces y todas terminaron con triunfos albicelestes, tanto por Eliminatorias como por Copa América.

Hasta $480.000 para los partidos en el Monumental

Los precios aumentarán considerablemente para los dos encuentros que se disputarán en el Monumental. Tanto ante Burkina Faso como frente a Benín, la entrada general costará $90.000, mientras que los menores de entre 3 y 10 años deberán pagar $29.000.

Las plateas altas Sívori y Centenario tendrán un valor de $180.000. Las medias de esos sectores costarán $320.000, mismo precio establecido para las plateas altas San Martín y Belgrano.

Las localidades más caras serán las ubicadas en los sectores San Martín y Belgrano. Las plateas bajas costarán $450.000, mientras que las medias alcanzarán los $480.000, el máximo establecido para los amistosos. La venta para ambos encuentros comenzará el martes 22 de septiembre a las 18 horas, también mediante Deportick.

La diferencia de precios entre Córdoba y Buenos Aires

De esta manera, la entrada general tendrá el mismo precio para los tres partidos: $90.000. La diferencia más importante estará en las plateas, ya que la localidad más cara en Córdoba será de $170.000 frente a los $480.000 que se cobrarán en el Monumental.

Los encuentros ante Burkina Faso y Benín también tendrán una particularidad deportiva: serán los primeros enfrentamientos de la Selección argentina contra ambos combinados africanos. El cuerpo técnico encabezado por Scaloni aprovechará los amistosos para continuar trabajando de cara a los próximos compromisos internacionales.

Después de estos tres partidos, el calendario FIFA contempla otra ventana internacional entre el 9 y el 17 de noviembre, la última de 2026. Posteriormente comenzará la planificación de la temporada siguiente.

Qué viene para la Selección argentina

En 2027 volverán las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030. Argentina ya tiene asegurada su participación en esa Copa del Mundo por ser uno de los países anfitriones de los encuentros inaugurales junto con Uruguay y Paraguay, aunque todavía resta definir cómo será su participación en la clasificación sudamericana.

El Mundial 2030 tendrá sus primeros encuentros en Sudamérica y posteriormente continuará en España, Portugal y Marruecos. Antes de esa competencia, el seleccionado también tendrá por delante la Copa América 2028, cuya sede todavía debe definirse.

Por ahora, la atención estará puesta en los tres amistosos de septiembre y octubre y, especialmente, en la despedida de Messi. Córdoba y el Monumental serán los escenarios de los últimos partidos del capitán con la camiseta argentina.