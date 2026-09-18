Argentina sumó 19 medallas y alcanzó las 120 en los Juegos Suramericanos 2026

Argentina en los Juegos Suramericanos 2026 completó este viernes otra jornada de fuerte cosecha al conseguir 19 nuevas medallas y alcanzar un total de 120 preseas. La delegación albiceleste se mantuvo en el segundo puesto del medallero general, detrás de Brasil, después de seis días de competencia.

El equipo nacional acumula 34 medallas de oro, 35 de plata y 51 de bronce. Brasil lidera con 138 preseas, distribuidas en 54 doradas, 49 plateadas y 35 de bronce, mientras que Colombia aparece tercero con 83 medallas: 32 de oro, 29 de plata y 22 de bronce.

Las mayores alegrías argentinas del viernes llegaron de la mano de Julieta Benedetti, en ciclismo de ruta; Julián Gutiérrez, en tiro deportivo; y el equipo femenino de sable integrado por Belén Pérez Maurice, Alicia Perroni, Candela Espinosa y Catalina Borrelli, que se consagró campeón tras superar a Brasil por 45-37.

Julieta Benedetti ganó una carrera electrizante

Una de las definiciones más ajustadas de la jornada tuvo como protagonista a Julieta Benedetti, quien se quedó con la medalla dorada en la prueba femenina de ciclismo de ruta. Después de casi tres horas de competencia, la ciclista de 22 años cruzó primera la meta por menos de un segundo de diferencia.

La definición fue extremadamente cerrada: cinco de sus rivales terminaron a menos de un segundo y un grupo de 29 competidoras llegó separado por apenas cinco segundos. Tras quedarse con el triunfo, Benedetti expresó en sus redes sociales: “Alguien que me despierte. Gracias a mis compañeras que lo dieron todo”.

La campeona destacó especialmente el trabajo colectivo realizado durante la preparación. “Junto con mis compañeras llevamos un mes concentrando acá en Rafaela, así que creo que corrimos muchas veces mentalmente esta carrera”, explicó. Y agregó: “El equipo fue clave para llegar a un sprint limpio en una carrera donde había mucho viento y el posicionamiento iba a ser clave”.

Oro en tiro y festejo de la esgrima

La segunda medalla dorada llegó a través de Julián Gutiérrez, quien se impuso en la prueba masculina de rifle de aire a 10 metros. El argentino consiguió una puntuación de 247,4 y se quedó con el primer lugar de la competencia, publicó Infobae.

La esgrima también aportó otro título para la delegación. Belén Pérez Maurice, Alicia Perroni, Candela Espinosa y Catalina Borrelli se consagraron campeonas suramericanas en sable femenino por equipos. En la final, Argentina derrotó a Brasil por 45-37 en el estadio Salvador Bonilla.

El resultado prolongó el destacado rendimiento de la esgrima argentina durante los Juegos. La disciplina ya había entregado diferentes podios durante las jornadas anteriores, entre ellos títulos en pruebas individuales y por equipos.

Siete medallas de plata para Argentina

El boxeo tuvo un papel destacado en la cosecha de preseas plateadas. Melanie Martínez, en la categoría de 54 kilos; Lucía Muello, en 65; Lorena Balbuena, hasta 75; y Santiago Celes, hasta 60 kilos, finalizaron sus respectivas competencias en el segundo lugar.

El judo agregó otras dos medallas de plata. Agustina De Lucía consiguió subir al segundo escalón del podio en la categoría de 63 kilos, mientras que Pablo Aguirre y Sebastián Nunes obtuvieron el mismo resultado en kata.

La séptima plata argentina de la jornada correspondió al pentatlón moderno, donde Catalina Serio y Franco Serrano terminaron segundos en la prueba de relevos mixtos.

Nueve bronces completaron las 19 medallas

Argentina también consiguió nueve medallas de bronce. El remo aportó dos podios: Agustín Scenna logró una presea en par de remos cortos y otra llegó en cuatro pares de remos cortos junto a Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco y Santino Menín.

También finalizaron terceros Alexis Eberhardt, en rifle de aire a 10 metros; Galo Villavicencio y Joaquín Tovagliari, en judo; y Ana Giuliano, en la competencia individual de golf. Giuliano también integró junto a Mia Yaya, Agustín Oliva Pinto y Miguel Carballo el equipo mixto que consiguió otra medalla de bronce.

La lista se completó con Jesús Lugones, Agustín Gusman, Iván Groupierre y Alec Brooke, terceros en espada masculina por equipos, y Tomás Contte, quien obtuvo el bronce en ciclismo de ruta. Así, Argentina en los Juegos Suramericanos 2026 cerró el viernes con 19 nuevas preseas y un acumulado de 120 medallas, mientras Brasil permaneció al frente de las posiciones.