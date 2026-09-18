Básquet: Club Paracao palpita el Final Four U17 ante Boca Juniors

La cuenta regresiva ya comenzó para la categoría U17 de Paracao, que disputará el Final Four de la Liga Federal Formativa de básquet el próximo 26 y 27 de septiembre, con sede aún a definir mediante licitación. El equipo paranaense enfrentará a Boca Juniors en una de las semifinales, mientras que la otra llave reunirá a El Tala de San Francisco y Bolívar de Villa Carlos Paz.

En la antesala del desafío más importante de la temporada, Mateo Bilbao y Genaro Aldas, dos de las figuras del plantel, compartieron con Elonce Deportivo sus sensaciones sobre el presente del equipo, el trabajo realizado durante todo el año y el sueño de alcanzar la gloria nacional.

“Queremos dejar al club en lo más alto”

La clasificación al Final Four fue el premio a un proceso que comenzó en enero y que tuvo como primer gran objetivo conquistar la Liga Provincial. Ahora, el horizonte cambió y el desafío es medirse con los mejores equipos del país.

“Estamos preparándonos con toda para poder dejar al club en lo más alto”, señaló Mateo Bilbao.

Genaro Aldas coincidió con ese sentimiento y remarcó el entusiasmo que atraviesa al grupo. “Me siento emocionado y ansioso, con ganas de jugar y preparándonos”, expresó.

Tras un exigente cuadrangular clasificatorio, los entrenamientos cambiaron de intensidad. El plantel prioriza la recuperación física, el descanso y los trabajos específicos de tiro para llegar en óptimas condiciones al último fin de semana de competencia.

Boca, el primer gran desafío

El sorteo determinó que Paracao abra el Final Four frente a Boca Juniors, uno de los clubes con mayor tradición del básquet argentino. Sin embargo, en el plantel entrerriano hay respeto, pero también confianza.

“Por el nombre, Boca es un equipo bastante fuerte, con chicos que aspiran a Liga Nacional. Pero con el equipo que tenemos y jugando a lo que sabemos, podemos hacerle partido y capaz llevárnoslo también”, afirmó Bilbao.

Aldas explicó que el cuerpo técnico ya comenzó a analizar rivales y que incluso observaron el reciente encuentro entre Boca y Bolívar para estudiar tendencias de juego.

El único antecedente ante otro integrante del Final Four fue frente a El Tala, en Córdoba, donde Paracao cayó por la mínima en un partido muy parejo.

“Estábamos en su cancha y eso también pesaba. Tuvimos buenos y malos momentos y perdimos por la mínima”, recordó Aldas.

Una familia dentro y fuera de la cancha

Si hay una palabra que ambos repiten para definir al plantel es familia. La mayoría comparte equipo desde las categorías formativas y esa convivencia, aseguran, es una de las principales fortalezas.

“Somos un equipo bastante unido. Venimos jugando juntos desde escuelita y todos tenemos el objetivo de querer siempre un poco más”, destacó Bilbao.

Para Aldas, ese vínculo trasciende el resultado deportivo. “Más allá de ser un equipo unido, siento que somos una familia, sobre todo adentro y fuera de la cancha. Después de perder con El Tala nos reprochamos cosas durante el partido, pero en el hotel estábamos todos juntos como si no hubiese pasado nada”, contó.

Esa solidaridad también se refleja en el juego. Las estadísticas muestran un plantel sin una figura excluyente y con varios jugadores aportando puntos y valoración en cada encuentro.

“Siempre estamos entre los cinco mejores en valoración. Eso refleja que somos un equipo bastante unido y competitivo”, sostuvo Bilbao.

El sueño de vivir del básquet

Además de compartir el presente en la U17, ambos ya suman minutos en la Primera División del club y también participan en la U21, una experiencia que consideran fundamental para su crecimiento.

“Es una muy linda sensación porque es lo que venimos deseando desde chicos. Mi sueño es jugar profesionalmente y vivir de esto”, aseguró Bilbao.

Aldas comparte exactamente la misma meta. “Mi objetivo también es llegar a jugar profesionalmente. Todo depende del esfuerzo y de la disciplina que tenemos cada semana”, afirmó

Mientras ese sueño se construye con entrenamientos, gimnasio, nutricionista y horas extra de lanzamiento, el foco inmediato está puesto en el Final Four. Paracao ya hizo historia al instalarse entre los cuatro mejores del país, pero el plantel no se conforma.

“Estamos re satisfechos, obviamente sin conformarnos. Queda un fin de semana por definir y vamos a ir con todo”, concluyó Bilbao.