Cristiano Ronaldo no se retira de la selección de Portugal y jugará la Liga de Naciones

Cristiano Ronaldo continuará defendiendo la camiseta de Portugal. A sus 41 años, el delantero fue incluido por el entrenador Jorge Jesús en la nómina de 25 futbolistas convocados para los primeros compromisos de la Liga de Naciones.

La citación llega después de la eliminación de Portugal del Mundial 2026 y en medio de las declaraciones del atacante sobre el tramo final de su trayectoria profesional. Ronaldo había reconocido recientemente que este año probablemente sea el último de su carrera.

“Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar solo una”, había señalado el portugués al referirse a lo que hará una vez que deje la actividad profesional.

Cristiano Ronaldo seguirá jugando con Portugal

Pese a esas declaraciones, Cristiano Ronaldo seguirá formando parte del seleccionado, al menos durante los próximos compromisos internacionales. La Federación Portuguesa confirmó su presencia al publicar la primera convocatoria elaborada por Jorge Jesús.

“Aquí está la primera convocatoria de Jorge Jesús”, indicó el combinado luso al presentar la lista de 25 futbolistas elegidos para la serie de encuentros que marcará el inicio de Portugal en la Liga de Naciones.

De esta manera, el histórico delantero tendrá una nueva oportunidad de sumar minutos con su selección después del Mundial y continuará ampliando una trayectoria internacional que todavía no tiene una fecha definitiva de cierre.

Los cuatro partidos que disputará Portugal

El primer compromiso será frente a Gales el próximo 24 de septiembre. Tres días después, el 27, Portugal se medirá con Noruega en el segundo encuentro de esta nueva ventana internacional.

La actividad continuará en octubre. El seleccionado portugués enfrentará a Dinamarca el 1 de octubre y volverá a cruzarse con Noruega el día 4, completando así cuatro partidos en poco más de diez días.

📋 La primera convocatoria de Jorge Jesus como seleccionador nacional. ▶️ Primera llamada de Samuel Soares. ▶️ Nuno Tavares, Palhinha y Fábio Silva regresan. ▶️ Cristiano Ronaldo se mantiene entre los elegidos. pic.twitter.com/8zWEh76POf — Fútbol Portugal © 🇵🇹 (@FutbolPortugal) September 18, 2026

La presencia de Cristiano Ronaldo confirma que el atacante seguirá siendo considerado dentro del proyecto deportivo de Portugal, pese a encontrarse en la etapa final de su carrera profesional.

La marca de los 1.000 goles, otro objetivo

Los próximos encuentros también le permitirán al delantero continuar acercándose a uno de los grandes registros que todavía persigue. Según los datos consignados antes de esta convocatoria, Ronaldo acumula 979 goles a lo largo de su carrera profesional.

Esto significa que se encuentra a 21 anotaciones de alcanzar los 1.000 tantos, una cifra que podría convertirse en otro de los hitos de su extensa trayectoria entre clubes y selección.

Mientras continúa dejando abierta la posibilidad de retirarse profesionalmente durante 2026, Cristiano Ronaldo tendrá por delante al menos cuatro nuevos partidos con Portugal y seguirá sumando capítulos con el seleccionado luso en la Liga de Naciones.