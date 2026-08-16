Cristiano Ronaldo habló de su retiro: “Probablemente sea mi último año”

Cristiano Ronaldo habló sobre su retiro del fútbol profesional y reconoció que podría estar transitando su última temporada como jugador. El portugués se refirió al futuro de su carrera y aseguró que ya comenzó a prepararse para una vida alejada de la competencia.

“Probablemente este sea mi último año de fútbol y quiero dejar un legado espectacular”, expresó el delantero durante una entrevista concedida a la revista Vogue.

La declaración abrió la posibilidad de que una de las carreras más destacadas de la historia reciente del fútbol llegue próximamente a su final. Ronaldo, sin embargo, dejó en claro que ya planificó diferentes actividades para afrontar esa transición.

Cómo imagina su vida después del fútbol

“Tengo mi futuro totalmente trazado; tengo tantas cosas para mantenerme ocupado que decirte una sola es difícil”, sostuvo el capitán de la selección de Portugal al referirse a los proyectos que tiene previstos para cuando deje de jugar profesionalmente.

Cristiano reconoció que abandonar una actividad que ocupó prácticamente toda su vida adulta supondrá un cambio significativo. “El fútbol podría dejar un gran vacío, por eso tenés que llenar tu tiempo de varias maneras, no solo de una”, explicó.

En ese sentido, adelantó algunas de sus prioridades: “Quiero divertirme más, viajar, mirar y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he ganado, de lo que hemos ganado”.

“Han sido 25 años con mucho sacrificio”

Al repasar el camino recorrido desde sus comienzos hasta convertirse en una figura mundial, Ronaldo puso especialmente el foco en las exigencias necesarias para mantenerse durante más de dos décadas en la máxima competencia.

“Después de todo, han sido 25 años con mucho sacrificio”, resumió el delantero portugués.

A lo largo de su trayectoria, Cristiano Ronaldo consiguió 35 títulos oficiales, entre los que sobresalieron cinco Champions League, la Eurocopa de 2016 y la UEFA Nations League con la selección portuguesa. También conquistó campeonatos nacionales durante sus pasos por Inglaterra, España e Italia.

En el plano individual, obtuvo cinco Balones de Oro y cuatro Botas de Oro, además de construir una extraordinaria marca goleadora que lo ubicó entre los máximos anotadores de la historia del fútbol.

La recta final de una extensa trayectoria

Actualmente, Ronaldo defendía los colores de Al-Nassr, equipo de la Liga Profesional Saudí al que llegó a comienzos de 2023 después de finalizar su segunda etapa en Manchester United.

Pese al paso de los años, el delantero mantuvo su protagonismo y continuó ampliando sus registros goleadores, mientras siguió siendo una de las principales figuras de la selección de Portugal.

Ahora, sus propias declaraciones instalaron una posible fecha para el cierre de una carrera que se extendió durante más de dos décadas. Aunque no confirmó definitivamente cuándo disputará su último partido, Cristiano Ronaldo reconoció que el retiro está cada vez más cerca y que ya piensa en la vida que tendrá cuando deje las canchas.