Un joven fue baleado en Paraná e investigan las circunstancias del ataque

Un joven de 26 años fue baleado este domingo por la mañana en barrio Pancho Ramírez. Recibió dos disparos y fue trasladado al hospital San Martín. Elonce supo que permanece fuera de peligro y que dos personas fueron detenidas por el intento de homicidio.
Un joven de 26 años resultó herido de dos disparos de arma de fuego este domingo por la mañana en barrio Francisco Ramírez, conocido popularmente como Pancho Ramírez, en Paraná. Por el violento episodio, dos personas fueron detenidas, según pudo conocer Elonce.
El hecho ocurrió alrededor de las 9, en inmediaciones de calle Sauce Luna al final, donde vecinos habrían escuchado varias detonaciones. Las circunstancias que desencadenaron el ataque eran investigadas por la Policía.
La víctima sufrió una herida de arma de fuego en una pierna y otra en la zona del cráneo. Tras el ataque, fue trasladada de urgencia al hospital San Martín, donde quedó internada. De acuerdo con los primeros datos, se encontraba fuera de peligro.
Investigan una discusión previa a la balacera
Las primeras informaciones a las que accedió Reporte 100.7 indicaron que durante la madrugada y hasta las primeras horas de este domingo se habría desarrollado una fiesta en el sector donde posteriormente ocurrió el hecho de sangre.
En circunstancias que todavía intentaban establecer los investigadores, se habría originado una discusión y posteriormente se escucharon los disparos. Hasta el momento no se habían precisado los motivos del enfrentamiento ni la participación que habrían tenido las personas involucradas.
A partir de las primeras diligencias desarrolladas en el lugar, dos personas fueron detenidas por el cruento episodio, de acuerdo con los datos a los que accedió Elonce.
Uno de los sospechosos, S.A.B. de 22 años, fue arrestado en calles Agüero y Arroyo Grande; y al otro, L.A.M. de 30 años, lo hallaron en calles Guernica y Agüero. A ambos les secuestraron prendas de vestir y equipos de telefonía.
En la zona intervinieron efectivos de Comisaría 17ª, personal del 911 y la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, que realizaron diferentes tareas para reconstruir la secuencia del hecho y establecer cómo se produjo la balacera.
Los investigadores procuraban reunir testimonios y otros elementos que permitieran determinar las formas y circunstancias en las que el joven recibió los dos disparos, además de establecer qué ocurrió durante los minutos previos.
La investigación permanecía en pleno desarrollo y se aguardaba información oficial que permitiera ampliar las circunstancias del ataque y conocer la situación de las dos personas detenidas.
La causa quedó en manos de la Unidad de Delitos Complejos a cargo del fiscal Juan Manuel Pereyra.