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Policiales Intervención policial en Concordia

Un joven dio 1,79 de alcoholemia y le retuvieron el auto tras accidente en Concordia

El conductor, de 21 años, fue localizado con un Chevrolet Onix sobre una vereda. El test arrojó 1,79 g/l de alcohol en sangre, por lo que Tránsito Municipal retuvo el vehículo y la licencia.

16 de Agosto de 2026
Intervención policial en Concordia
Intervención policial en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

El conductor, de 21 años, fue localizado con un Chevrolet Onix sobre una vereda. El test arrojó 1,79 g/l de alcohol en sangre, por lo que Tránsito Municipal retuvo el vehículo y la licencia.

Un joven de 21 años dio positivo en un control de alcoholemia y sufrió la retención de su vehículo y de la licencia de conducir, durante un procedimiento realizado en la mañana de este domingo 16 de agosto en Concordia.

 

Personal de Comisaría Octava intervino en inmediaciones de Gregoria Pérez y P. Albarracín de Sarmiento, donde constató la presencia de un automóvil Chevrolet Onix sobre la vereda, tras colisionar contra un árbol.

 

Ante la situación, los efectivos solicitaron la intervención de personal de Tránsito Municipal, que realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor.

El test arrojó 1,79 g/l

 

Según se informó oficialmente, el control registró 1,79 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes.

 

Como consecuencia del resultado positivo, los agentes municipales procedieron a retener la licencia de conducir del joven y el Chevrolet Onix.

 

Finalmente, se labraron las actuaciones de rigor por la infracción constatada durante el procedimiento.

Temas:

Concordia licencia de conducir alcoholemia
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